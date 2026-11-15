Sau 2 tháng iPhone 18 Pro Max lên kệ, đây là 4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu gập iPhone Duo vào rạng sáng 10/09/2026 (giờ Việt Nam). Bộ đôi Pro lên kệ từ ngày 18/09/2026, trong đó iPhone 18 Pro Max 256GB có giá 41,999 triệu đồng. Cùng lúc, Apple đưa iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Plus ra khỏi Apple Store Online Việt Nam. Lượng máy được thu cũ đổi mới tăng lên nên giá máy cũ đi xuống rõ rệt, có lợi cho người không cần đời máy mới nhất.

Theo khảo sát bảng giá các hệ thống bán lẻ có bảo hành trong tháng 10/2026, có 4 mẫu đáng mua nhất xét theo giá, cấu hình và thời gian dùng được: iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, iPhone Air và iPhone 15 Pro. Cả 4 mẫu đều dùng chip từ A17 Pro trở lên nên chạy được Apple Intelligence, đều được cập nhật iOS 27 và dùng cổng USB-C.

iPhone 18 Pro Max

iPhone 17 Pro Max: 27,5 - 31,2 triệu đồng (256GB)

iPhone 17 Pro Max máy cũ đẹp bản 256GB có giá 27,5 - 31,2 triệu đồng tùy tình trạng. Mức này rẻ hơn iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng khoảng 10,8 - 14,5 triệu đồng và thấp hơn giá niêm yết lúc ra mắt (37,999 triệu đồng) khoảng 6,8 - 10,5 triệu đồng. Apple đã ngừng bán máy trên cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam, nhưng một số đại lý vẫn còn máy mới với giá từ 34,99 triệu đồng. Như vậy, máy cũ rẻ hơn máy mới tại đại lý khoảng 3,8 - 7,5 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,9 inch ProMotion 120Hz, chip A19 Pro, RAM 12GB và tản nhiệt buồng hơi, giúp hiệu năng ổn định khi chơi game nặng hoặc quay video dài. Mặt lưng có 3 camera 48MP, ống tele 4x cho mức zoom chất lượng quang học 8x. Camera trước 18MP hỗ trợ Center Stage, cho phép chụp selfie nhóm khung ngang dù đang cầm máy dọc. Bản bán tại Việt Nam xem video được tới 37 giờ, sạc đầy 50% pin trong khoảng 20 phút với củ sạc từ 40W và hỗ trợ cả nano SIM lẫn eSIM.

Điểm trừ là máy nặng 231 g, khung nhôm dễ trầy, móp ở cạnh viền và quanh cụm camera. Máy mới được dùng khoảng 14 tháng nên phần lớn pin vẫn còn tốt. Mẫu này hợp với người cần hiệu năng mạnh nhất để chơi game hoặc quay video nhưng không muốn chi quá 40 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16 Pro Max: 23 - 26,5 triệu đồng (256GB)

Ra mắt với giá 34,99 triệu đồng, đến nay người mua iPhone 16 Pro Max cũ trả ít hơn khoảng 8,5 - 12 triệu đồng. Máy ngoại hình 95 - 98% có giá khoảng 22,8 - 23,5 triệu đồng, máy 99% khoảng 23,9 - 24,5 triệu đồng. Ở mức thấp nhất, iPhone 16 Pro Max cũ chỉ đắt hơn iPhone 17 bản 256GB cũ khoảng 3 triệu đồng. Máy cũng rẻ hơn iPhone 17 256GB mới (25,49 triệu đồng ngày 07/10/2026) khoảng 1 - 2,5 triệu đồng.

Máy có màn hình OLED 6,9 inch độ phân giải 2868 x 1320 pixel, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 2.000 nit. Máy dùng khung titan, chip A18 Pro và có nút Camera Control. Cụm camera gồm cảm biến chính 48MP, góc siêu rộng 48MP và tele 12MP zoom quang 5x có chống rung. Ống tele này dài hơn mức 4x trên iPhone 17 Pro Max. Máy quay được video 4K Dolby Vision 120 khung hình/giây. Pin cho 33 giờ xem video và 29 giờ xem trực tuyến, là mức cao nhất trong các đời iPhone vào thời điểm ra mắt.

Điểm trừ là máy nặng 227 g, dày 8,25 mm nên khó dùng một tay. Máy ra mắt năm 2024 nên pin đã dùng gần 2 năm, cần kiểm tra kỹ trước khi mua. Mẫu này hợp với người hay chụp ảnh, quay video, chơi game và muốn có một chiếc Pro Max dưới 27 triệu đồng.

iPhone 16 Pro Max

iPhone Air: 18,9 - 20,1 triệu đồng (256GB)

Giá máy cũ thấp hơn giá ra mắt 31,99 triệu đồng khoảng 11,9 - 13,1 triệu đồng và thấp hơn máy mới đang bán (23,19 triệu đồng) khoảng 3,1 - 4,3 triệu đồng. Ở mức thấp nhất, iPhone Air còn rẻ hơn iPhone 17 cũ cùng dung lượng.

Đây là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, dày 5,64 mm, nặng 165 g. Máy có khung titan, mặt trước Ceramic Shield 2 và chuẩn kháng nước IP68. Màn hình 6,5 inch độ phân giải 2736 x 1260 pixel, ProMotion 120Hz. Chip A19 Pro trên máy là bản GPU 5 lõi, rút gọn so với chip trên dòng iPhone 17 Pro, đi kèm RAM 12GB và bộ nhớ khởi điểm 256GB. Máy có 1 camera sau 48MP và camera trước 18MP Center Stage.

Pin cho 27 giờ xem video và 22 giờ xem trực tuyến, bằng iPhone 16 Pro nhưng thấp hơn iPhone 17 (30 giờ). Nếu gắn thêm pin MagSafe dành riêng (bán rời), thời gian xem video tăng lên 40 giờ. Máy không có camera góc siêu rộng và tele, đồng thời chỉ dùng eSIM nên người mua cần chuyển SIM vật lý sang eSIM với nhà mạng. Mẫu kế nhiệm iPhone Air mới chỉ là tin đồn, Apple chưa công bố. Mẫu này hợp với người cần máy nhẹ để làm việc, lướt mạng xã hội và chụp ảnh cơ bản.

iPhone Air

iPhone 15 Pro: 14,2 - 15,5 triệu đồng (128GB)

Máy ra mắt tại Việt Nam năm 2023 với giá khởi điểm 28,99 triệu đồng, nay chỉ còn khoảng một nửa. Bản 256GB có giá chênh lệch lớn giữa các cửa hàng, khoảng 15,5 - 20,5 triệu đồng tùy tình trạng.

Đây là cách rẻ nhất để có một chiếc iPhone dòng Pro dùng được Apple Intelligence, vì A17 Pro là chip thấp nhất hỗ trợ bộ tính năng này. Máy có màn hình 6,1 inch 120Hz, khung titan Grade 5 nhẹ hơn thế hệ trước, camera chính 48MP, tele zoom quang 3x và nút Action. Cổng USB-C chuẩn USB 3 truyền dữ liệu nhanh hơn Lightning. Máy đạt chuẩn IP68, chịu được ngâm nước sâu 6 m trong 30 phút.

iPhone 15 Pro

Pin là điểm yếu lớn nhất. Máy chỉ cho 23 giờ xem video và 20 giờ xem trực tuyến, thấp nhất trong 4 mẫu, và phần lớn máy đã dùng hơn 2 năm. Người mua nên ưu tiên máy có pin còn cao hoặc đã thay pin chính hãng. Nếu cần màn hình lớn và tele 5x, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ có giá khoảng 17,99 - 24 triệu đồng, thời gian xem video 29 giờ.