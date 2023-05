Sau 5 năm “biến mất”, Emma Watson tiết lộ lý do bất ngờ: Nỗi ám ảnh ít người biết từ thời "Harry Potter"

‏Nguyên nhân bất ngờ đằng sau 5 năm "biến mất"‏

‏Emma Watson sinh năm 1990, nổi tiếng toàn cầu từ thuở nhỏ khi thủ vai phù thủy Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Cô tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt trong The Perks of Being a Wallflower (2012) và gần đây là Beauty and the Beast (2017), Little Women (2019).‏

‏Thế nhưng, trên thực tế, Emma Watson đã không đóng phim kể từ tháng 12/2018, khi cô kết thúc quá trình quay tác phẩm chuyển thể "Little Women". Sau đó, ngôi sao người Anh lấn sân sang kinh doanh. Năm 2020, cô được tập đoàn thời trang Kering - công ty mẹ của Gucci - mời vào ban giám đốc, đứng ngang hàng với nhiều doanh nhân thành công khác.‏

‏Đến tận cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times, Emma Watson mới lần đầu tiên cho biết, cô cảm thấy "không hài lòng lắm" với nghề diễn viên. Đó là lý do cô ngừng diễn xuất từ cuối năm 2018, đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để trở lại với công việc này.‏

‏Watson cho biết, là ngôi sao của một bộ phim, cô cảm giác mọi lời chỉ trích đều hướng về phía mình, hoặc cô phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề bản thân không kiểm soát được. ‏

‏"Tôi cảm thấy như mình bị nhốt trong cái lồng, và một trong những điều khó khăn nhất là trả lời các câu hỏi mà bản thân không thể kiểm soát. Ví dụ khi có phim mới ra mắt, mọi phóng viên có thể hỏi tôi: 'Chi tiết đó có thực sự phù hợp với quan điểm của bạn?'. Thật khó để trở thành gương mặt đại diện và người phát ngôn cho những việc như vậy", ngôi sao người Anh nói.‏

‏Dù vậy, Watson cho biết, mình vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi những cơ hội thích hợp để một lần nữa đứng trước ống kính quay phim. Cô nói: "Tôi rất vui khi chờ đợi điều đúng đắn tiếp theo. Tôi yêu những gì mình làm và không cần cố gắng trở thành những con người khác nhau để làm hài lòng người khác".‏

‏Câu trả lời của Emma Watson cũng phần nào bác bỏ tin đồn năm ngoái, khi nhiều tờ báo cho rằng, nguyên nhân cô từ bỏ việc diễn xuất là để dành thời gian cho vị hôn phu trong tin đồn. Chính quản lý của Watson cũng từng khẳng định với Entertainment Weekly rằng: "Các tài khoản mạng xã hội của Emma đang ngủ đông chứ không phải sự nghiệp của cô ấy".‏

‏Quá khứ "vật lộn" vì sự nổi tiếng‏

‏Sê-ri Harry Potter là loạt phim thu về 7,7 tỷ USD trên toàn thế giới và đã chiếm được cảm tình của khán giả trên toàn cầu, thậm chí đến năm 2023 người ta vẫn còn xem và thưởng thức bộ phim. Sự thành công rực rỡ đã mang tới cho dàn diễn viên trẻ sự nổi tiếng mang tính bùng nổ. Tuy nhiên, không phải ai cũng tận hưởng khoảng thời gian trở thành trung tâm của sự chú ý, và Emma Watson là một trong số đó.‏

‏Emma Watson thuở nhỏ trong vai Hermione Granger, bộ phim Harry Potter.‏

‏Sống cuộc đời xa hoa và nổi tiếng nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng việc đánh mất hoàn toàn sự riêng tư ở nơi công cộng cũng là một vấn đề lớn. ‏

‏Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue của Anh, Emma Watson đã chia sẻ rằng cô chỉ mới 9 tuổi khi trở thành ngôi sao và kể từ đó, cô đã phải vật lộn để đối phó với tình trạng này. Nữ ngôi sao đôi khi còn cảm thấy tội lỗi vì điều đó. ‏

‏"Tôi đã ngồi trị liệu và luôn nảy ra suy nghĩ: Tại sao lại là tôi? Nếu là một người khác, họ nhất định sẽ yêu thích và tận hưởng khía cạnh này hơn hẳn tôi. Và tôi đã đấu tranh rất nhiều với cảm giác tội lỗi xung quanh điều đó. Đáng ra tôi phải phấn khích, phải biết ơn, nhưng tôi thực sự không thể làm được điều đó", cô cho biết. ‏

‏Trong một cuộc phỏng vấn riêng từng có với Vanity Fair, Watson chia sẻ rằng cô rất thích diễn xuất, nhưng những buổi ra mắt phim sẽ khiến cô lo lắng và thường cảm thấy cuộc sống ngôi sao không dành cho mình.‏

‏"Tôi đã làm công việc này từ năm 10 hoặc 11 tuổi. Đôi khi tôi thường nghĩ, có phải là lỗi của mình khi quá nghiêm túc? Hay do mình quá khó tính? Mình khác thường?"‏

‏Cô cũng thường xuyên phải tự lặp đi lặp lại về cội nguồn và danh tính thực sự của bản thân. Điều đó mang tới sức nặng nhất định, giúp cô tìm lại phương hướng của cuộc sống, chứ không trở thành nhân vật hư cấu trong bất cứ bộ truyện, bộ phim nào cả. ‏

‏"Đó là một trong những điều vô cùng khó khăn đối với tôi, bởi vì khi tham gia vào bộ phim này, cả ba chúng tôi—Dan, Rupert và tôi—đều mới chỉ là những đứa trẻ. Bản thân những gì xảy ra với chúng tôi vốn đã giống như một câu chuyện giả tưởng. ‏

‏Emma Watson, Daniel Radcliffe và Rupert Grint.‏

‏Vì vậy, câu chuyện về cuộc đời tôi đã được công chúng để ý ngày càng nhiều hơn. Đó là lý do tại sao tôi ‘ám ảnh’ về danh tính riêng tư của chính mình. Tôi muốn có sự tách biệt giữa nhân vật đã vào vai với bản thân ngoài đời thực."‏

‏Những động thái và tâm lý của Emma Watson là một điều dễ hiểu bởi cô đã bước vào ánh đèn sân khấu từ khi còn rất nhỏ. Đặc biệt, mấy năm trước, sau 1 bài phát biểu về nữ quyền, cô còn bị hacker đe dọa tung hàng loạt ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội vì những phát biểu của cô khiến hắn ta tức giận. Watson đã không ngại ngần bày tỏ sự tức giận tột độ của mình.‏

‏Đó là lý do mà dù trở thành ngôi sao nổi tiếng với tài sản lên tới hàng chục triệu USD, hình ảnh Watson trước truyền thông luôn là một phụ nữ với đời tư kín tiếng. Khán giả chưa bao giờ nghe tin Emma Watson tham gia tiệc tùng, hội hè xa hoa, vung tay mua các món đồ đắt đỏ hay vướng vào ồn ào tình ái. Ngược lại, người ta nghe tin cô đi học, đi diễn thuyết, kêu gọi sự thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng trước những thực trạng nhức nhối… Bản thân cô luôn cho rằng, đời tư của mình rất đơn giản, thậm chí là nhàm chán nên người hâm mộ không cần phải tò mò.‏

