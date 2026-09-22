Sau 5 ngày, ‘rốn lũ’ Hà Nội vẫn mênh mông nước

Sau 5 ngày nước tràn vào khu dân cư, hàng trăm hộ dân thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn sống giữa vùng ngập. Nhiều ngôi nhà, đường làng và hơn 200 ha đất sản xuất vẫn chìm trong nước, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

22-09-2026

22-09-2026

22-09-2026