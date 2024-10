Hà Nội

Số liệu mới nhất của Cục Thống kê Hà Nội cho biết, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 ước tính tăng 6,06% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,22%; khu vực dịch vụ tăng 6,48%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,99%.

Tính chung 9 tháng năm 2024, GRDP của Thành phố ước tính tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2023 tăng 5,99%).

Cục Thống kê Thành phố nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới căng thẳng chính trị leo thang, diễn biến phức tạp; ở trong nước các tỉnh, thành phố phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng trên là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2024 ước tính tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp 0,05 điểm % vào mức tăng GRDP (9 tháng năm 2023 tăng 5,99%). Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2024 ước tính tăng 5,74% so cùng kỳ năm trước, đóng góp 1,15 điểm % vào mức tăng GRDP (9 tháng năm 2023 tăng 4,64%). Khu vực dịch vụ 9 tháng năm nay ước tính tăng 6,76% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 4,53 điểm % vào mức tăng GRDP (9 tháng năm 2023 tăng 7,02%).

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9 tháng năm 2024 ước tăng 3,54% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 0,39 điểm % mức tăng GRDP chung.

Cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2024 theo giá hiện hành: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 1,98%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,23%; khu vực dịch vụ chiếm 66,39%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,4% (cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2023 tương ứng là: 2,03%; 21,72%; 65,53% và 10,72%).

TPHCM

Theo Cục Thống kê TPHCM, GRDP quý 3/2024 tăng 7,33% so với cùng kỳ, cao hơn 0,79 điểm phần trăm so với mức tăng của quý 1 (quý 1/2024 tăng 6,54%) và cao hơn 1,02 điểm phần trăm so với mức tăng quý 2 (quý 2/2024 tăng 6,31%)

“Kết quả này cho thấy kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực khi quý sau cao hơn quý trước”, Cục Thống kê TPHCM nhận định.

Tính chung 9 tháng năm 2024, GRDP Thành phố tăng 6,85% so với cùng kỳ . Trong đó, khu vực nông nghiệp giảm 0,8%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 6,62%, đóng góp 22,2% vào mức tăng GRDP; khu vực dịch vụ tăng 7,46%, đóng góp 69,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,47%, đóng góp 8,2%.

Về cơ cấu GRDP Thành phố 9 tháng năm 2024 theo giá hiện hành: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,5% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,5%; khu vực dịch vụ chiếm 65,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,7%.

Hải Phòng

Số liệu của Cục Thống kê Hải Phòng cho hay, trong 9 tháng năm 2024, GRDP Thành phố tăng 9,77% so với cùng kỳ . Trong đó, nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 12,09%; nhóm dịch vụ ước tăng 7,94%; nhóm nông, lâm, thủy sản ước giảm 0,88% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,8%.

Đà Nẵng

Cục Thống kê Đà Nẵng nhận định, nối tiếp đà tăng trưởng tích cực của quý 2/2024, kinh tế quý 3 của thành phồ có nhiều điểm sáng và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Theo đó, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 8,59% trong quý 3/2024 so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức tăng 2,49% của quý 1 và 8,09% của quý 2 năm 2024. Tính chung 9 tháng năm 2024, GRDP của thành phố ước tăng 6,47%, cao hơn mức tăng 3,94% của cùng kỳ năm 2023 và xếp thứ 42/63 địa phương về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Trong mức tăng 6,47% toàn nền kinh tế trong 9 tháng qua, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,79%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,03%, đóng góp 0,96 điểm; khu vực dịch vụ tăng 6,96%, đóng góp 4,88 điểm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,51%, đóng góp 0,60 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung.

Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế, Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, mặc dù đạt mức tăng trưởng khá tích cực trong 9 tháng năm 2024, nhưng khu vực công nghiệp - xây dựng vẫn duy trì xu hướng thu hẹp tỷ trọng, ngược lại khu vực dịch vụ vẫn tiếp tục mở rộng tỷ trọng trong cơ cấu GRDP.

Theo đó, khu vực dịch vụ từ 70,02% của 9 tháng năm 2023 lên 70,76% trong 9 tháng năm 2024; khu vực công nghiệp - xây dựng thu hẹp từ 19,04% xuống 18,43%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thu hẹp từ 1,90% xuống 1,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,05% trong cơ cấu GRDP, tăng 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023.

Cần Thơ

Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính quý 3/2024 tăng 8,34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,46%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,28%, đóng góp 3,49 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,84%, đóng góp 4,18 điểm phần trăm; thuế sản phẩm tăng 4%, đóng góp 0,25 điểm phần tram vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế thành phố.

Tính chung 9 tháng năm 2024, GRDP Cần Thơ tăng 6,25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,73%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,08%, đóng góp 2,21 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,02%, đóng góp 3,65 điểm phần trăm; thuế sản phẩm tăng 1,80%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế thành phố.