Sau 900 con rắn, thêm 100 thú dữ trong sở thú phá chuồng bỏ trốn trong lũ lụt ở Trung Quốc: Gấu trúc, đà điểu, lạc đà Alpaca, ngựa vằn,... bơi lạc trong dòng nước

Hơn 100 động vật đã trốn thoát khỏi Sở thú Quý Cảng (Guigang Zoo) ở Trung Quốc sau khi Bão Maysak làm hư hại các chuồng trại với lượng mưa lớn. Cơn bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực, dẫn đến việc sơ tán và làm thêm nhiều động vật khác thoát khỏi các cơ sở khác.

Ngày 8/7, Sở thú Quý Cảng đã kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng trong việc xác định vị trí những con vật bị mất tích đã thoát ra ngoài do mưa lớn từ Bão Maysak, theo Agence France-Presse (AFP).

Một công viên ven sông bị ngập lụt nghiêm trọng do trận lũ quét gây ra bởi cơn bão Maysak vào ngày 7 tháng 7.

Trong một tuyên bố thu được từ AFP, sở thú cho biết "lượng mưa lớn liên tục" từ cơn bão đã dẫn đến việc các con vật thoát ra ngoài. Hãng tin này lưu ý rằng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch của một quận địa phương đã liệt kê hai con gấu trúc Mỹ, bốn con nhím và 30 con công trong số 100 con vật bị mất tích từ Sở thú Quý Cảng. Ngoài ra trong danh sách mất tích còn gồm lạc đà Alpaca, lợn mini và ngựa vằn.

Một con ngựa vằn được bắt gặp trên đường

Sở thú lưu ý trong tuyên bố của mình rằng một số loài động vật có thể "hung dữ" khi bị giật mình, đặc biệt là đà điểu, đà điểu sa mạc (emu) và gấu trúc Mỹ.

"Đừng cố gắng bắt, tiếp cận hoặc trêu chọc chúng, vì điều này có thể gây nguy hiểm", sở thú nói thêm.

Cổng chuồng bị phá hoại vì bão, khiến các con vật sổng ra ngoài

Sở thú Quý Cảng không phải là cơ sở duy nhất trong khu vực mất động vật do lũ lụt từ Bão Maysak. Khoảng 900 con rắn đã thoát khỏi một trang trại chăn nuôi gần làng Hengzhou ở phía nam sau khi lũ lụt cuốn trôi cơ sở này, theo The Independent.

Theo South China Morning Post, Bão Maysak đã quét qua khu vực này, gây áp lực lên các con sông và đập trên khắp miền nam và miền trung Trung Quốc, khiến cảnh báo lũ lụt liên quan đến cơn bão được nâng lên mức đỏ, mức cao nhất trong bốn cấp, vào ngày 6 tháng 7. Các nhà chức trách nói với tờ báo rằng 55 con sông đã vượt mức cảnh báo.

Ngoài ra, cơn bão đã dẫn đến cái chết của ít nhất 39 người ở Quảng Tây và việc sơ tán hơn 130.000 cư dân.

Nguồn: People