Sau ánh hào quang: Người mẫu bán trà vỉa hè, diễn viên chạy xe ôm

Á quân Vietnam's Next Top Model bán trà muối ớt

Cao Ngân sinh năm 1992, có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Cô từng giành ngôi vị Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014. Mới đây, cô góp mặt trong chương trình The New Mentor và được chọn vào đội của Hương Giang.

Với 10 năm kinh nghiệm làm người mẫu, Cao Ngân từng là Á quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa All Stars.

Trong chương trình, Cao Ngân ghi dấu với hình ảnh một người mẫu luôn nỗ lực, nhiệt huyết với nghề và đặc biệt là khiếu hài hước, duyên dáng. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Cao Ngân chưa bao giờ bỏ cuộc, cô luôn chứng minh cho mọi người thấy mình luôn cố gắng học hỏi để phát triển bản thân từng ngày.

Những tưởng sau cuộc thi, nhiều cơ hội mở ra với Cao Ngân. Tuy nhiên công việc người mẫu không ổn định, cô không có nhiều lời mời trên sàn diễn. Mới đây Cao Ngân đã mở một xe trà muối ớt nhỏ ở quê nhà Kiên Giang. Công việc kinh doanh tiến triển tốt, Cao Ngân tiếp tục mang món thức uống này lên TP.HCM, mở quán vỉa hè nhỏ ở quận 7.

Do sức khoẻ và và tình trạng công việc không phát triển như mong đợi nên Cao Ngân mở bán trà muối ớt ở quê nhà và quận 7, TP.HCM.

Người mẫu cho biết sẽ không giải nghệ mà khởi nghiệp để học hỏi thêm kinh nghiệm, có thêm tài chính nuôi dưỡng ước mơ của mình. Cô cũng khẳng định vẫn sẽ tích cực tham gia các hoạt động người mẫu.

Nhật Linh Bolero mất một tay, bán trà sữa nuôi con

Ca sĩ Nhật Linh sinh năm 1972, từng được coi là hiện tượng trên các sân khấu ca nhạc trong nhiều năm với chất giọng bolero trầm ấm.

Năm 2016, trên đường đi diễn từ thiện ở Hóc Môn về, anh cùng bà xã - ca sĩ Đoan Thanh và hai con gái bị xe container đâm trực diện. Tai nạn lấy đi của Nhật Linh một cánh tay, vợ và con gái lớn của anh bị thương nặng, con gái thứ hai may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ca sĩ Nhật Linh mất một cánh tay sau tai nạn thập tử nhất sinh vào năm 2016.

Sau tai nạn xuất viện về nhà với một cánh tay đã mất, các bầu show cũng quay lưng. Anh mất luôn cả sự nghiệp 30 năm ca hát.

Xuất hiện trong chương trình Ca sĩ ẩn danh năm 2020, Nhật Linh bày tỏ dù xảy ra biến cố nhưng vẫn muốn theo đuổi nghề, ngày ngày mong mỏi từng cuộc điện thoại gọi show nhưng tất cả đều không như ý muốn.

Không còn công việc ca hát, vợ chồng anh phải làm nhiều nghề để mưu sinh. Vợ anh từng bán hàng online còn Nhật Linh từng dạy nhạc, mở phòng thu. Tuy nhiên, để trang trải thêm cuộc sống nuôi 3 con, số tiền đó là không đủ nên anh và vợ mở quán trà sữa vỉa hè. Vì sức khỏe yếu, anh và vợ nhờ con gái lớn phụ đẩy xe trà sữa đi bán, mỗi ngày từ 4 giờ chiều đến 11 giờ tối.

Sau tai nạn, Nhật Linh và vợ phải mở quán trà sữa vỉa hè để mưu sinh.

Anh cho biết thu nhập từ việc buôn bán bấp bênh, chỉ đủ để nuôi 3 người con ăn học. Điều anh lo lắng nhất là với căn bệnh tim hiện tại anh chỉ sợ không đủ sức lo cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Dù đứng trước nghịch cảnh cuộc đời, nam ca sĩ vẫn không khuất phục. Anh tự nhận mình là người không chấp nhận đầu hàng bất cứ điều gì trong đời và khẳng định quyết tâm, vì vợ con mà cố gắng. Dù phải sống chật vật qua ngày nhưng niềm đam mê âm nhạc trong anh chưa bao giờ nguội lạnh.

Phùng Ngọc "Đất phương Nam" làm bảo vệ, chạy xe ôm

Phùng Ngọc sinh năm 1985, lớn lên ở Bình Dương. Anh nghỉ học từ năm lớp 9 rồi theo một người bác lên thành phố giúp việc nhà, phụ ông làm ảo thuật. Phùng Ngọc bén duyên với vai Cò trong Đất phương Nam và tham gia một số vai diễn, nhưng dần mất hút.

Phùng Ngọc từng được biết đến với vai "Cò" trong bộ phim "Đất phương Nam".

Sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc về sống cùng mẹ nuôi và tham gia vài phim nữa, nhưng do tính cách thích bay nhảy, muốn tự chọn cuộc sống của mình nên khi trưởng thành, anh về lại Bình Dương.

Nam diễn viên Phùng Ngọc rũ sạch ánh hào quang một thời niên thiếu và bắt đầu trang trải cuộc sống bằng đủ nghề, từ xe ôm, bán quần áo vỉa hè, cắt tóc… Từng có thời gian, Phùng Ngọc sống lang bạt, rong ruổi từ Vĩnh Long, Cần Thơ, đến Đà Lạt, Bình Dương, TP.HCM hay Phú Quốc để tìm việc làm. Thế nhưng, nơi nào anh cũng chỉ sống được 2-3 năm rồi lại rời đi.

Cuộc sống bấp bênh, lo cơm áo gạo tiền từng ngày khiến hôn nhân của nam diễn viên chẳng thể viên mãn. Anh lấy vợ năm 2004 nhưng hôn nhân không yên ấm vì cả hai bất đồng quan điểm sống. Anh chủ động ra đi, để vợ tìm hạnh phúc mới. "Ngoài mẹ tôi, đến nay cô ấy là người phụ nữ mà tôi thương yêu và trân trọng nhất" - Phùng Ngọc nhắc về vợ cũ. Phùng Ngọc rất áy náy với vợ cũ nên ngại gặp lại cô. Từ đó đến nay, anh sống một mình, đi lang thang, bôn ba khắp nơi.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà năm 2023, Phùng Ngọc ở trong một phòng trọ nhỏ hẹp tại Bình Dương. Mức lương bảo vệ 6 triệu đồng/tháng chỉ có thể giúp anh trang trải các chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Nam diễn viên làm bảo vệ, chạy xe ôm để trang trải cuộc sống.

Cuộc sống hiện tại của Phùng Ngọc vẫn khó khăn, nhất là thời điểm dịch COVID-19, anh gánh không nổi tiền thuê nhà, phải bán xe máy duy nhất trả nợ. Mong ước của anh là mua lại chiếc xe máy cũ để chuyển sang công việc buôn bán, mua tỏi, bánh tét, bánh ú... mang đi bán cho công nhân. Nhưng mức lương bảo vệ 6 triệu đồng không đủ để anh thực hiện điều đó. Có lần làm mất xe máy trong ca trực, anh và nhiều bảo vệ phải góp tiền để đền.

"Nhiều lúc tôi thấy mình sao bụi đời quá, lạc lõng giữa cuộc đời. Tôi cảm thấy tính cách, hoàn cảnh của thằng Cò trùng với mình, nhân vật như gắn vào duyên của mình. Giống như tôi sinh ra để tôi với nó là một. Tôi tên Ngọc nhưng Ngọc đã chết rồi, cái tên Cò cứ theo mãi", Phùng Ngọc nói thêm.

Xót xa trước tình cảnh của Phùng Ngọc, MC Quốc Thuận gửi tặng anh chiếc điện thoại là món quà của chương trình. Sau khi ghi hình, ê-kíp quyết định tặng anh chiếc xe máy để anh có phương tiện mưu sinh.