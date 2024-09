Sau bão số 3, Hải Phòng đóng cửa 41 chung cư cũ, hỗ trợ người dân an cư

Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, TP Hải Phòng quyết định di dời người dân tại các chung cư này đến nơi ở mới đảm bảo an toàn; đồng thời hỗ trợ người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Khu chung cư Vạn Mỹ của Hải Phòng có tỷ lệ kết cấu chính hư hỏng so với toàn bộ công trình từ 65% đến 86%; không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Bà Trịnh Thị Hồng vốn ở nhà 35, tầng 5 chung cư A7 Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Do tòa chung cư này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn nên trước khi bão số 3 đổ bộ, bà Hồng và các hộ dân sinh sống tại đây được di dời đến Trường Mầm non Sao Sáng trên địa bàn phường.

Do ảnh hưởng của bão số 3, chung cư A7 vốn đã xuống cấp nay bị nghiêng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào; một số chung cư khác trên địa bàn phường Vạn Mỹ cũng trong tình trạng nguy hiểm... Vì vậy, sau khi di dời tránh bão, các hộ dân không thể trở về sinh sống tại nơi ở cũ mà gia đình bà Hồng và khoảng 100 hộ dân tại khu chung cư Vạn Mỹ hiện được bố trí trú tạm tại Chung cư HH1-HH2, HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

"Sau bão thì chính quyền địa phương cũng lo cho chúng tôi chỗ ăn, chỗ ở; chúng tôi cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi giờ già cả rồi, hơn 70 tuổi rồi. Nhà cửa nguy cơ đổ sụp rồi, mới phải sang bên này. Lánh nạn suốt từ hôm nọ đến hôm nay rồi, cũng mong chính quyền và các bên hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc", bà Hồng nói.

Các hộ dân tại chung cư Vạn Mỹ bốc thăm nhận nhà ở tạm cư.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, địa phương có 205 chung cư, trong đó có 97 chung cư đã xuống cấp, nguy hiểm (cấp D). Đến thời điểm này, Thành phố đã phá dỡ 22 chung cư cũ nguy hiểm cấp D và xây dựng các chung cư mới. Trong số 75 chung cư cấp D còn lại có 41 chung cư hiện còn nhiều người sinh sống (tổng số khoảng 2.600 người); một số chung cư khác đang chuẩn bị hoặc đang trong quá trình phá dỡ.

Theo kết quả kiểm định của đơn vị tư vấn, đánh giá, các khu chung cư tại phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có tỷ lệ kết cấu chính hư hỏng so với toàn bộ công trình từ 65% đến 86%. Đối với các chung cư cấp D còn lại, tỷ lệ kết cấu chính hư hỏng đều trên 65%; không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tiến sĩ Vũ Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Kết cấu, Viện Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng cho biết: "Các khu chung cư tại Hải Phòng được xây dựng từ rất lâu; bây giờ đang giữ là giữ tải trọng đứng thôi thì cũng đã nguy hiểm, còn tải trọng ngang thì hầu như là không chịu được, có thể sập bất cứ lúc nào. Việc đầu tiên là phải di dân, khu nhà không đảm bảo được điều kiện an toàn chịu lực. Theo kinh nghiệm tôi biết hiện nay trên Hà Nội cũng rất nhiều khu tương tự phải cưỡng chế, di chuyển".

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, thành phố Hải Phòng đã quyết định ngừng sử dụng 41 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D; đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn cấp sửa chữa các chung cư cấp độ B, C bị ảnh hưởng do bão số 3.

Chung cư A7 Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị hư hỏng nặng sau bão số 3. Chính quyền địa phương đã phải phong toả, không để bà con quay trở lại để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết: Đơn vị đã rà soát và thống kê, quỹ nhà chung cư của thành phố hiện còn khoảng 1.000 căn trống; việc di dời toàn bộ hộ dân tại các khu chung cư nguy hiểm cấp D đến nơi tạm cư là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân.

"Thành phố đã quyết định sử dụng toàn bộ các quỹ chung cư còn lại của thành phố, di dời các hộ dân về; trong đó, 500 hộ dân di dời về chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 Đổng Quốc Bình đang được khẩn trương tiến hành. 500 căn còn lại tiếp tục sử dụng để bố trí cho các hộ, nhiều nhất là trên địa bàn Ngô Quyền và địa bàn Lê Chân. Mục tiêu là nhanh nhất có thể để người dân về nơi ở mới và nơi ở mới phải đảm bảo các điều kiện tốt hơn, chắc chắn hơn ngôi nhà cũ, những tiện nghi cũng phải đảm bảo", ông Hưng nói.

Trước mắt, Sở Xây dựng Hải Phòng phối hợp các địa phương khẩn cấp di dời 330 hộ dân tại các chung cũ nguy hiểm của quận Ngô Quyền và Hồng Bàng về nơi ở an toàn; sau đó, sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để khẩn trương di dời bà con tại các chung cư cấp D còn lại.

Đối với các hộ không được bố trí chỗ ở do quỹ nhà ở của Thành phố đã đầy, TP Hải Phòng sẽ hỗ trợ tạm cư bằng tiền, với mức hỗ trợ dự kiến 3 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ là 2 năm. Sau thời gian này, các hộ sẽ được hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng để mua, thuê nhà, thuê nhà ở xã hội theo đề án xây dựng nhà ở xã hội của TP Hải Phòng.