Sau "Chú Cá Review Không Booking", TikToker nào đang bị réo tên?

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết vừa làm việc với ông Nguyễn An (chủ kênh TikTok Chú Cá Review Không Booking) do có liên quan đến vụ án Hằng Du Mục đang bị Bộ Công an điều tra.

Trước đó, TikToker này đã có những review về sản phẩm kẹo Kera giả mà nhóm Hằng Du Mục bán. Sau khi những bê bối về kẹo Kera bị phanh phui, ông Nguyễn An đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng tại TP HCM để trình báo.

Trang TikTok Chú Cá Review Không Booking

Ông An đã có clip đính chính và thừa nhận khi làm clip quảng cáo sản phẩm TikToker này đã không công bố chính xác hàm lượng chất xơ. Ngoài ra, trên clip ông An cho rằng việc khẳng định sản phẩm đạt những chứng nhận quốc tế là không đúng.

Theo nam TikToker này, việc ông phối hợp với các cơ quan chức năng là để khắc phục trách nhiệm và hướng xử lý vì quảng cáo sai sự thật. Sau khi liên hệ các cơ quan chức năng, ông An cũng chủ động ẩn các clip quảng cáo sai sự thật về sản phẩm kẹo Kera.

Bên cạnh việc réo tên "Chú Cá Review Không Booking", những ngày qua cộng đồng mạng cũng đã lưu và phát lại clip của TikToker "Nhật Hải Biết Tút" vì người này cũng từng có clip bênh vực sản phẩm kẹo Kera giả.

Cụ thể, trong một clip, Nhật Hải khẳng định: "Nhiều người chửi Quang Linh rồi chửi cả Kera, tôi thấy quá chất lượng đối với những người lười ăn rau như tôi. Còn ai ăn được rau thì thôi, đây không phải là sản phẩm dành cho các bạn.

Clip Nhật Hải bênh vực kẹo Kera

Còn mấy ông bà đang công kích nhãn hàng, cố tình soi mói, chê bai sản phẩm sai sự thật một cách vô căn cứ, ở đó mà chơi cái chiêu trò bẩn, hạ bệ người khác; công kích những nhãn hàng làm ăn chân chính... để nâng mình lên rồi bán thực phẩm chức năng của mấy ông. Đó là một điều không tốt và Nhật Hải sẽ kèm mọi người đến cùng. Kèm 1-1 luôn".

Cư dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng cần triệu tập nam TikToker này làm rõ quảng bá, PR, bênh vực cho kẹo giả Kera.

Người dùng mạng cũng không quên nhắc lại việc trước đó tháng 4-2024 nam TikToker đã bị phạt 7,5 triệu đồng do cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cụ thể, trong một clip, Nhật Hải khẳng định "Ở Sài Gòn trộm cắp nhiều là do văn hóa".

Hai cái tên "nóng" trên mạng xã hội những ngày qua và được rất nhiều người réo tên, yêu cầu các cơ quan chức năng, Bộ Công an triệu tập vì đã có rất nhiều clip quảng bá, bênh vực kẹo Kera giả đó là "Dược Sĩ Tiến" và "Phan Bảo Long".

Hai người này trước bê bối kẹo giả Kera đã liên tục có rất nhiều clip nói về sản phẩm này, thậm chí Phan Bảo Long còn đến thẳng nhà máy kẹo Kera ở Đắk Lắk để quay clip.

"Tôi mong muốn Bộ Công an, các cơ quan chức năng mời những người này lên làm việc để xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật về việc quảng cáo, PR hàng giả, kém chất lượng" - chị Thu An (ngụ quận 7, TP HCM) nói.