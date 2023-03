Sau cơn sốt, đất đấu giá Bắc Giang tới thời "ế ẩm"

Mới đây, tại Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng 98 lô đất ở thuộc Khu dân cư kè hồ Đầm Sen, phường Trần Phú; Khu dân cư Tân Mai, phường Đa Mai; khu số 2, Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến; Khu dân cư thôn Sòi, khu dân cư thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn và điểm dân cư thôn Lực, xã Tân Mỹ.



Cụ thể, tổng diện tích các lô đất đưa ra đấu giá hơn 9.159 m2, khoảng 75 - 150 m2/lô. Tổng giá khởi điểm hơn 160 tỷ đồng. Trong số các lô đất đấu giá lần này có 48 lô đấu giá lần 2, còn lại là đấu lần đầu.

Tham gia phiên đấu giá có 153 khách hàng với 347 hồ sơ. Trước khi đấu giá, khách hàng đặt cọc tiền từ 200 - 500 triệu đồng/lô.

Kết quả có 58/98 lô có khách hàng trả giá, tổng giá trúng hơn 76,3 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 13,2 tỷ đồng. Lô có giá trúng cao nhất diện tích hơn 141 m2, trị giá gần 3,4 tỷ đồng, chênh 320 triệu đồng so với giá khởi điểm. Hầu hết các lô còn lại giá trúng dao động từ 1,1 - 1,3 tỷ đồng, chênh lệch không nhiều so với giá khởi điểm.

Thực tế, đây không phải lần đầu tại Bắc Giang diễn ra tình trạng như trên. Trước đó, ngày 26/2, Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên và Yên Dũng. Cụ thể, tại huyện Việt Yên, Công ty tổ chức đấu giá 60 lô đất thuộc khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài, thị trấn Bích Động; khu dân cư thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan; khu dân cư các thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn.

Diện tích các lô đất dao động từ 85 - 130 m2/lô. Kết quả 50 lô đất có khách hàng trả giá. Trong đó, lô có giá trúng cao nhất hơn 2,3 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm gần 556 triệu đồng. Lô thấp nhất 820 triệu đồng, diện tích hơn 106 m2, tăng so với giá khởi điểm hơn 76 triệu đồng.

Được biết, trong số các lô đưa ra đấu giá có 8 lô không có khách hàng trả giá; 2 lô chỉ có một khách hàng tham gia đấu giá nên không đủ điều kiện thực hiện. UBND huyện Việt Yên sẽ tổ chức đấu giá các lô đất này trong những phiên tới đây.

Tại huyện Yên Dũng, tổ chức đấu giá 36 lô đất tại khu dân cư mới xã Cảnh Thụy và khu dân cư thị trấn Nham Biền với giá khởi điểm từ 1,3 - 2,2 tỷ đồng/lô. Tại phiên đấu giá chỉ có 12 lô có khách hàng trả giá nhưng 24 lô còn lại không có khách hàng trả giá hoặc chỉ có một khách hàng tham gia nên không đủ điều kiện đấu giá.

Cuối năm 2022, tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) cũng đã tổ chức đấu giá 89 lô đất thuộc xã Liên Chung, An Dương, Hợp Đức. Song, kết quả đấu giá chỉ có 80 lô đất được khách trả giá. Tháng 10/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Giang) cũng tổ chức đấu giá 118 lô đất thuộc khu dân cư các xã Quang Châu, Việt Tiến và thị trấn Bích Động. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá này có 85 lô đất được khách trả giá, còn 32 lô đất không có khách trả giá và 1 lô có người trả giá nhưng không đủ điều kiện.

Trong giai đoạn 2019 đến đầu năm 2022, thị trường bất động sản Bắc Giang liên tục diễn biến sôi động. Theo đó, giá đất tại khu vực liên tục tăng nóng. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022 đến nay, bất động sản Bắc Giang đã rơi vào trầm lắng, không chỉ đất đấu giá mà đất thổ cư, dự án cũng khó thanh khoản.