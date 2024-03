Sau Dubai, Monaco… đây là điểm đầu tư mới của giới nhà giàu quốc tế

Bất động sản "có gu" - Chìa khóa gia tăng tài sản của người giàu

1% số người giàu nhất thế giới nắm giữ tới 44,5% tổng tài sản toàn cầu. Danh sách này, tính đến năm 2022 có sự tham dự của 579.000 gương mặt ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với khoảng 70 triệu cái tên đã đủ tiêu chuẩn để được gọi là "người giàu". Vấn đề được công chúng quan tâm là tầng lớp tinh hoa này đã gia tăng khối tài sản khổng lồ của mình như thế nào?

Khảo sát của Knight Frank, thực hiện với hơn 500 người siêu giàu, đại diện cho khối tài sản tổng cộng hơn 2.500 tỉ USD cho thấy: hơn 50% dòng tiền của những người này chảy vào bất động sản. Cụ thể, khoản đầu tư nhiều nhất là nhà ở chính và bất động sản thứ 2, thứ 3… chiếm 32%; 21% được đưa trực tiếp vào bất động sản thương mại và 13% đầu tư thông qua quỹ nợ hoặc ủy thác đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, không phải dự án bất động sản nào cũng đáp ứng đúng "khẩu vị" đầu tư của giới siêu giàu quốc tế. Để lọt vào "mắt xanh" của những người sành sỏi, sản phẩm phải cho thấy sự vượt trội về các yếu tố vị trí, cảnh quan, những yếu độc bản trong thiết kế hay tiện ích đặc quyền giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, kể từ sau đại dịch Covid-19, các tiêu chuẩn ngày càng quan trọng là không gian sống riêng tư, biệt lập, những trải nghiệm mới lạ, theo hướng cá nhân hóa như thú chơi sở hữu du thuyền hay bổ sung thêm các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cao cấp cho cư dân…

Do đó, không có gì lạ khi vào năm ngoái, các thương vụ bất động sản hạng sang vẫn đạt kỷ lục mới. Sau những cái tên đình đám như Palm Jumeirah (Dubai), Miami (Mỹ) hay Monaco… tọa độ mới đang khiến mọi con mắt phải đổ dồn về là Vinhomes Royal Island - "đảo tỷ phú" vừa ra mắt tại Hải Phòng, Việt Nam. Nơi đây hội tụ những tiện ích thượng lưu cùng đặc quyền sống tinh hoa đáp ứng đúng "khẩu vị" của giới nhà giàu.

Chất sống siêu sang ở "đảo tỷ phú" Vinhomes Royal Island

Vinhomes Royal Island thu hút được sự chú ý của giới siêu giàu, trước hết bởi địa thế biệt lập tuyệt đối khi nằm trọn trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng), xung quanh là 3 con sông: Ruột Lợn, sông Cấm và Bạch Đằng. Mặt nước bao quanh 4 hướng vừa là nhân tố tạo cảnh quan, điều hòa không khí, vừa mở ra tầm nhìn vĩnh cửu, mang năng lượng tự nhiên ngập tràn không gian sống.

Nhìn từ góc độ đầu tư, bất động sản "hướng thủy" tại Vinhomes Royal Island, giống như ở Miami (Mỹ) hay Dubai, có thể cao hơn từ 38 - 101% giá trung bình, theo một báo cáo từ Ross Milroy.

Địa thế 3 mặt giáp sông còn mang tới một đặc quyền thượng lưu khác cho cư dân Vinhomes Royal Island. Đó là chỉ sau vài phút di chuyển từ nơi an cư, chủ nhân các căn biệt thự, liền kề sẽ bước chân lên những chiếc du thuyền sang trọng; và dòng nước êm đềm của các dòng sông hiện hữu sẽ đưa họ tới những kỳ quan thiên nhiên đẹp không tì vết trong khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Để phục vụ cho các hành trình thưởng ngoạn này, chủ đầu tư đang xây dựng 1 bến du thuyền cao cấp dành riêng cho cư dân Thành phố đảo, với quy mô lên tới gần 10 ha gồm đầy đủ các dịch vụ 5 sao đi kèm.

Đồng bộ với sự xa hoa của những chiếc du thuyền là sự hiện diện của các tiện ích mà giới siêu giàu luôn yêu thích, như: sân golf 36 hố 160 ha; học viện cưỡi ngựa Hoàng gia. Cùng với đó, bao quanh các dinh thự còn có 31 công viên, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, tổ hợp sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh, gym… tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống mỗi ngày. Đặc biệt, Vinhomes Royal Island là dự án đô thị hiếm hoi có đa số tư gia sở hữu bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà.

Được quy hoạch thành 11 phân khu, với chủ yếu là biệt thự, liền kề, shophouse nằm bao quanh sân golf, dự án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường.

Nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được giới nhà giàu coi trọng, với tiêu chuẩn khắt khe, chủ đầu tư đã thiết kế cuộc sống ở Vinhomes Royal Island theo phong cách hài hòa với thiên nhiên. Cùng với đó, dịch vụ y tế tận nhà lần được Vinmec triển khai, bao gồm dịch vụ mời bác sĩ, điều dưỡng thăm khám, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm; chăm sóc mẹ sau sinh và bé, người cao tuổi, hậu phẫu… sẽ mang đến cho các cư dân tinh hoa cuộc sống an tâm trọn vẹn.

Bộ sưu tập tiện ích thượng lưu tại Vinhomes Royal Island tiên phong xuất hiện hợp "khẩu vị" của giới nhà giàu

Trong lòng Vinhomes Royal Island cũng có sự hiện diện của nhiều thương hiệu mang "họ Vin" khác, mang tới chất sống tiện nghi, đủ đầy theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là tiêu chuẩn quản lý, vận hành Vinhomes với hệ thống an ninh đa lớp ứng dụng công nghệ AI hiện đại, đảm bảo cuộc sống tuyệt đối an toàn. Cùng với đó là 7 trường mầm non, tiểu học, THCS và liên cấp Vinschool; trung tâm thương mại Vincom Mega mô hình Life Design Mall; trung tâm hội nghị tiệc cưới Royal Palace với sức chứa lên tới 3.000 người trong nhà và 2.000 người ngoài trời… "Đặc sản" mang thương hiệu Vinhomes là các lễ hội đẳng cấp cũng thường xuyên được chủ đầu tư tổ chức dành tặng cho các cư dân.

Được quy hoạch thành 11 phân khu, với chủ yếu là biệt thự, liền kề, shophouse nằm bao quanh sân golf, Vinhomes Royal Island sở hữu những tiện ích đẳng cấp, các dịch vụ hợp "khẩu vị" của giới nhà giàu. Đây cũng là các nhân tố đảm bảo mức tăng giá bền vững của các bất động sản trong tương lai.

