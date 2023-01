Sau gần 1 năm cam kết lấy lại chợ nông sản chưa thành, Thuduc House (TDH) đâm đơn kiện

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) vừa công bố thông tin cập nhật về quá trình làm việc nhằm lấy lại quyền khai thác kinh doanh hợp pháp của Công ty tại khu đất thuộc Chợ đầu mối Thủ Đức.



Sau nhiều động thái mềm mỏng và đề nghị hợp tác bất thành với ban lãnh đạo và các cổ đông Công ty Chợ về việc giao lại quyền khai thác 8 lô đất tại Chợ, Thuduc House cho biết đã tiến hành các thủ tục để khởi kiện Công ty Chợ ra Toà án nhân dân, và đã được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định.

Mặt khác, Thuduc House cũng cho biết đã thực hiện kiến nghị lên UBND và Sở Công thương Tp.HCM hướng dẫn thủ tục để sớm được tiếp nhận điều hành hoạt động kinh doanh tại Chợ.

Được biết, Chợ nông sản Thủ Đức là một trong ba công trình chợ đầu mối lớn nhất Tp.HCM, bên cạnh chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn. Chợ được khởi công vào năm 2002 với tổng vốn đầu tư 182,4 tỷ đồng với quy mô hơn 20 ha, do Thuduc House làm chủ đầu tư.

Đơn vị quản lý chợ, Công ty Chợ nông sản Thủ Đức từng là doanh nghiệp thành viên do Thuduc House nắm 100%. Năm 2018, Thuduc House chuyển nhượng 51% cổ phần tại đơn vị này cho các cán bộ chủ chốt tại Thuduc House và tại Chợ nông sản Thủ Đức và đến tháng 6/2020, Thuduc House đã chuyển nhượng toàn bộ 49% còn lại và không còn nắm cổ phần nào tại chợ đầu mối này.

Theo Thuduc House, đây là chợ đầu mối nông sản trọng điểm của thành phố, có tính chất kinh doanh đặc thù, cần ưu tiên việc đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành, quản lý, do đó, công ty không bán ra bên ngoài mà trên thực tế vẫn nắm quyền chi phối, điều hành quản lý chợ.

Sau nhiều lùm xùm, ban lãnh đạo mới tại Thuduc House tuyên bố sẽ lấy lại những tài sản của Công ty tại ĐHĐCĐ đầu năm 2022, đặc biệt là Chợ nông sản Thủ Đức vì đây là một những dự án làm nên thương hiệu Thuduc House. Công ty Chợ nông sản Thủ Đức có doanh thu 300 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 42 tỷ đồng/năm.

“Ngày 22/12/2021, chúng tôi là những cổ đông mới, tham gia vào Hội đồng quản trị trong giai đoạn Thuduc House cực kỳ khó khăn. Tại đại hội, chúng tôi đã có một cam kết sẽ lấy lại những gì mà Thuduc House đã từng sở hữu, và chúng tôi đã làm được khoảng 75% việc này. Đồi Vàng Phú Mỹ là một cam kết, Chợ nông sản Thủ Đức cũng là một cam kết”, đại diện ban lãnh đạo nói tại Đại hội 2022.