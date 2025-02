Sau gần một nghìn ngày, điều đặc biệt lại xuất hiện trên doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên niêm yết

Sau giai đoạn tích luỹ, cổ phiếu Cơ điện lạnh (mã REE) bất ngờ “bốc đầu” tăng hết biên độ phiên 19/2 lên mức 72.200 đồng/cp. Đáng chú ý, lực mua dứt khoát khiến cổ phiếu này “trắng bên bán”, dư mua giá trần hàng triệu đơn vị. Đây là điều hiếm khi xảy ra với Bluechips này. Lần gần nhất cổ phiếu REE tăng kịch trần đã cách đây gần 3 năm (972 ngày kể từ 23/6/2022).

Cú bứt phá mạnh lần này đưa REE đến gần mức đỉnh lịch sử từng đạt được hồi giữa tháng 7 năm ngoái. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng theo đó tiến sát mức kỷ lục với hơn 34.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), tăng hơn 40% sau một năm.

Cổ phiếu tăng bốc đầu trong bối cảnh REE có biến động nhân sự trên thượng tầng trước thềm ĐHĐCĐ. Theo đó, doanh nghiệp đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Huỳnh Thanh Hải. Thời gian chấm dứt trách nhiệm thành viên HĐQT của ông Hải là ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Được biết, ông Huỳnh Thanh Hải (SN 1970), có trình độ Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông Hải từng giữ chức vụ Tổng giám đốc REE từ tháng 8/2020 – 6/2024, ông cũng được bổ nhiệm vào HĐQT REE từ ngày 31/2/2023.

Ngay sau đó, HĐQT REE đã thông báo về việc nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự cho vị trí còn trống trong HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. Thời hạn chót để nộp hồ sơ là 17h ngày 20/3/2025. Sau thời gian này, nếu cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử theo quy định.

Theo kế hoạch, REE dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 vào ngày 1/4/2025 và sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT mới trong cuộc họp này. Cũng trong tháng 4, REE sẽ chi khoảng 470 tỷ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/2 tới đây (cùng ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ).

Về kết quả kinh doanh quý 4/2024, REE ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.334 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 883 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 37% so với cùng kỳ 2023. Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần REE đạt 8.384 tỷ, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.397 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2023.

Theo báo cáo phân tích mới đây, Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của REE sẽ hồi phục trong các quý tiếp theo nhờ Pha thời tiết El Nino đã kết thúc giúp mảng thủy điện hồi phục từ nền thấp năm 2024; Thị trường xây dựng sôi động và giá trị hợp đồng ký mới lũy kế lớn hỗ trợ doanh thu mảng cơ điện lạnh.

Bên cạnh đó, bộ phận phân tích cũng kỳ vọng dự án cho thuê văn phòng E.town 6 tiếp tục gia tăng tỷ lệ lấp đầy và dự án nhà ở thương mại The Light Square đẩy mạnh bán hàng. Ngoài ra, REE đang triển khai dự án Phú Hữu với diện tích cho thuê khoảng 33.000m2 dự kiến sẽ đi vào vận hành năm 2027.