Sau khi bị khám xét và niêm phong, 2 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V đều ở huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội) về việc tổ chức hoạt động kiểm định xe cơ giới trở lại của 2 đơn vị này.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V được phép hoạt động trở lại

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 9 và 10-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét, niêm phong trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29-06V và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29-01V để phục vụ công tác điều tra, xác minh các sai phạm trong hoạt động.



Việc dừng hoạt động của Trung tâm đăng kiểm số 29-01V và 29-06V và một số trung tâm khác đã gây hiện tượng ùn tắc phương tiện khi đi kiểm định, ảnh hưởng tới nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp, gây tổn hại đến nền kinh tế xã hội (ách tắc trong hoạt động vận tải và lưu thông hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông do nhiều phương tiện hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông hoặc có thể bị xử phạt oan do ùn tắc chưa được kiểm định).

Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành văn bản số 508/CSĐT-CSKT về việc tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm 29-01V và 29-06V liên hệ Cơ quan điều tra để tiếp nhận và bàn giao lại mặt bằng, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu cho các Trung tâm đăng kiểm.

Ngay sau khi nhận bàn giao, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chỉ đạo các trung tâm rà soát các trang thiết bị còn thiếu để kịp thời bổ sung theo quy định. Đồng thời, Cục điều động bổ sung nhân lực cho các trung tâm theo quy định tại Nghị định số 139/NĐ-CP.

Trên cơ sở bổ sung các trang thiết bị, nhân lực đối với Trung tâm đăng kiểm số 29-01V và 29-06V, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đánh giá, rà soát 2 trung tâm đăng kiểm này đã đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo quy định tại Nghị định số139/2018.

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu 2 trung tâm trên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình kiểm định xe cơ giới, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện kiểm định. Đồng thời, quán triệt tinh thần hỗ trợ, đồng hành vì người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong công tác đăng kiểm, đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và vận tải hàng hoá, hành khách.