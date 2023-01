Sau khi "khất" trả cổ tức, một doanh nghiệp bất động sản tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch kinh doanh 2022

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico – mã SJS) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, Sudico điều chỉnh giảm giá trị SXKD giảm từ 1.290 tỷ đồng xuống còn 610 tỷ đồng, giá trị đầu tư giảm 82% so với kế hoạch ban đầu xuống 136 tỷ đồng.



Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất được điều chỉnh giảm 52% so với ban đầu, xuống mức 563 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 cũng được điều chỉnh giảm 45% từ 264 tỷ đồng xuống còn 145 tỷ đồng. Đáng chú ý, Sudico điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào thời điểm năm tài chính 2022 đã kết thúc và chỉ còn ít ngày nữa là bước vào cao điểm mùa báo cáo tài chính.

Nguyên nhân được Sudico đưa ra là do dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh thi công phần thân Khu Cassa MiLa bị chậm tiến độ do chưa bố trí được vốn. Trong khi đó, các dự án khác vướng mắc các thủ tục đầu tư nên chưa triển khai theo kế hoạch.

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt, Khu Cassa MiLa – Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh bắt đầu được triển khai kinh doanh từ quý 2/2022. Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản chưa thực sự thuận lợi để khai thác giá trị tối đa sản phẩm nên Sudico quyết định chưa triển khai tiếp.

Trong năm 2022, Sudico tiếp tục thực hiện việc rà soát, giải quyết những tồn tại vướng mắc với khách hàng, tập trung thu vốn các hợp đồng cũ và rà soát các thủ tục để bàn giao một số căn nhà cho khách hàng. Theo Sudico, những lý do trên khiến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, Sudico ghi nhận doanh thu đạt 368 tỷ đồngvà lợi nhuận trước thuế 48,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 30,1% và 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Sudico cũng mới thực hiện được 1/3 mục tiêu lợi nhuận cả năm sau điều chỉnh.

Năm 2023, Sudico lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận 320 tỷ đồng. Trong đó, riêng trong quý đầu năm, doanh nghiệp bất động sản này đặt mục tiêu đạt 98 tỷ đồng doanh thu và 2,7 tỷ đồng lợi nhuận. Cổ tức phấn đấu 10%.

Đáng chú ý, Sudico mới đây đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10%) và năm 2017 (tỷ lệ 10%) từ ngày là 30/12/2022 sang thời điểm mới là 30/06/2023. Sudico cho biết, trong trường hợp thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho cổ đông sớm hơn thời gian thông báo thay đổi trên.

Đây đã là lần thứ 8 Sudico trì hoãn việc thanh toán cổ tức 2016 và là lần thứ 4 trì hoãn chi trả cổ tức 2017 cho cổ đông. Thậm chí, vào giữa năm 2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) từng phải nhắc nhở và đề nghị doanh nghiệp giải trình về nguồn tiền để trả cổ tức cho cổ đông.