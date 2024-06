Sau khi về tay Tập đoàn T&T, một doanh nghiệp chi gần 1.000 tỷ thanh toán trước hạn toàn bộ nợ trái phiếu

Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 (Ảnh: EIH)

Trong ngày 20/06/2024, Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 đã chi 955 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lượng trái phiếu đang lưu hành.

Cụ thể, Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 trong năm 2021 đã phát hành 16 lô trái phiếu, trong đó, 2 lô trái phiếu đã đáo hạn vào tháng 8/2022 và tháng 8/2023. Bên cạnh đó, công ty vào tháng 2/2024 cũng đã mua lại trước hạn 15 tỷ đồng của lô trái phiếu PHDCH2124003, đây là lô trái phiếu chuẩn bị đáo hạn vào tháng 8 sắp tới. Còn 13 lô còn lại có thời hạn đáo hạn từ năm 2025 - 2037.

Với việc mua lại gần 1 ngàn tỷ đồng trái phiếu trước hạn, Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 đã chính thức sạch nợ trái phiếu.

Được biết, Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 được thành lập vào ngày 18/08/2020, có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận. Ông Trần Đức Việt (SN 1976) hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 là chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 (Ninh Phước, Ninh Thuận). Dự án có quy mô công suất 29,7 MW, gồm 09 tuabin gió, mỗi tuabin công suất 3,3 MW. Tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Hiện nay, Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 có vốn điều lệ 310 tỷ đồng. Vào tháng 1/2024, cơ cấu cổ đông của công ty đã có sự biến động. Theo đó, CTCP Thái Sơn - Long An nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của 3 cá nhân Nguyễn Phong Mai, Trịnh Văn Quang và Trần Đức Việt trở thành cổ đông lớn nắm 83,57% cổ phần của công ty. Quỹ đầu tư tăng trưởng BVIM vẫn nắm 16,43% cổ phần còn lại.

Công ty CP Thái Sơn – Long An là một thành viên của T&T Group, được thành lập vào tháng 3/2009, với lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng nhà để ở và kinh doanh bất động sản.  Thái Sơn - Long An là chủ đầu tư dự án T&T City Millennia tại Long An.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 lỗ sau thuế hơn 84 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 lỗ liên tiếp của công ty, trước đó năm 2022, công ty cũng lỗ hơn 60 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 hơn 166 tỷ đồng, giảm 35% so với hồi đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ giảm là 6.28, tương ứng tổng nợ phải trả của Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 là hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 970 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 1.200 tỷ đồng,