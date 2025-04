Nga đập tan âm mưu khủng bố tại thủ đô Moscow

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một nhân viên Bộ Quốc phòng Nga khi đang tàng trữ các linh kiện dùng để chế tạo thiết bị nổ. Cơ quan chức năng đã mở vụ án hình sự với cáo buộc đối tượng trên chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố và tàng trữ chất nổ trái phép.

Trước đó một tuần, vào ngày 28/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã ngăn chặn âm mưu khủng bố tại một tòa nhà văn phòng ở Moscow. Nghi phạm trong vụ việc này được cho là đang lên kế hoạch kích nổ một thiết bị nổ tự chế tạo tại khu vực đông người. Đối tượng tình nghi - một công dân Nga từng có tiền án - bị bắt giữ khi đang lên kế hoạch kích hoạt thiết bị nổ tự chế.

Lực lượng an ninh Nga đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng trước khi vụ tấn công có thể xảy ra. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau vụ bắt giữ, FSB đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra toàn diện âm mưu khủng bố này, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh tại nhiều khu vực quan trọng ở Moscow. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nga đang cảnh giác cao độ trước những nguy cơ tấn công khủng bố, nhất là sau loạt vụ việc trước đó tại nhiều quốc gia châu Âu.

Lực lượng an ninh Nga khám xét căn hộ của nghi phạm khủng bố (Ảnh: Ria Novosti)

Ngày 3/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt một đối tượng khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện vụ nổ tại cơ sở tôn giáo Do Thái ở khu vực Moscow và hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố này.

Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB đưa tin: "Khi bị bắt giữ, tên tội phạm đã chống trả bằng vũ khí với các sĩ quan FSB và cuối cùng bị tiêu diệt".

Thủ phạm là một công dân Nga, có gốc là người bản xứ ở một trong những quốc gia Trung Á. Hắn có ý định kích nổ các thiết bị tự chế để thực hiện âm mưu tấn công khủng bố. Để làm được điều này, thủ phạm đã tiến hành trinh sát và mua các thành phần cần thiết cho việc chế tạo thiết bị nổ. Đối tượng đã lên kế hoạch chạy đến Afghanistan và gia nhập một tổ chức khủng bố quốc tế tại đó sau khi thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Trong quá trình khám xét căn hộ của tên này, cảnh sát đã tìm thấy vũ khí và vật liệu dùng để chế tạo bom. Tài liệu do FSB công bố cho thấy khẩu súng lục của thủ phạm cũng như các bộ phận của một quả bom tự chế. Trong cuộc trao đổi trên điện thoại của tên khủng bố bị FSB ghi âm lại có nội dung hướng dẫn về cách lắp ráp thiết bị nổ.

Các chuyên gia nhận định những vụ việc trên tiếp tục cho thấy mối đe dọa an ninh nội địa tại Nga vẫn còn rất lớn, buộc cơ quan chức năng phải cảnh giác tối đa để bảo vệ người dân.

Với việc ngăn chặn thành công âm mưu tấn công ngay tại Moscow, Nga đã tránh được một thảm kịch có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, vụ việc này cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia này.