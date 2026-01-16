Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần

16-01-2026 - 16:05 PM | Tài chính quốc tế

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: Chất ‘phụ gia’ giúp máy bay, tuabin bền 500 năm, biết ‘tự chữa lành’ tới 1.000 lần

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại vật liệu composite tự phục hồi có khả năng tự sửa chữa hơn 1.000 lần trong quá trình sử dụng.

Công nghệ do nhóm nghiên cứu tại Đại học Bang North Carolina phát triển. Vật liệu mới có thể kéo dài tuổi thọ của các cấu kiện kỹ thuật quan trọng từ vài chục năm lên hàng trăm năm.

Nhờ khả năng tự phục hồi, các bộ phận như cánh máy bay, cánh tuabin gió và bộ phận của tàu vũ trụ có thể vận hành lâu hơn. Các hệ thống này sẽ ít phải thay thế hoặc sửa chữa định kỳ.

Hiện nay, vật liệu composite polymer gia cường sợi (FRP) thường có tuổi thọ khoảng 40 năm. Với vật liệu mới, tuổi thọ có thể đạt 125 năm nếu bảo dưỡng theo quý và có thể lên tới 500 năm nếu sửa chữa mỗi năm một lần.

Ông Jason Patrick, phó giáo sư Đại học Bang North Carolina, cho biết công nghệ này giúp giảm đáng kể chi phí và nhân lực cho việc thay thế các bộ phận composite bị hư hỏng. Công nghệ cũng góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và lượng chất thải trong nhiều ngành công nghiệp.

Phát minh mới tập trung xử lý điểm yếu lớn nhất của vật liệu composite là hiện tượng tách lớp bên trong cấu trúc vật liệu.

Hiện tượng này đã tồn tại từ những năm 1930. Đây là nguyên nhân chính làm suy giảm độ bền và rút ngắn tuổi thọ của vật liệu composite polymer gia cường sợi.

Loại vật liệu này là nền tảng của ngành hàng không, ô tô và năng lượng gió do có tỷ lệ độ bền trên khối lượng rất cao. Cấu trúc vật liệu gồm nhiều lớp sợi carbon hoặc sợi thủy tinh liên kết bằng chất kết dính polymer.

Trong quá trình sử dụng, các lớp sợi có thể bị tách rời bên trong mà khó phát hiện. Hiện tượng này làm giảm khả năng chịu lực và có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.

Để khắc phục, nhóm nghiên cứu bổ sung hai thành phần kỹ thuật vào vật liệu composite thông thường.

Thứ nhất là một tác nhân tự phục hồi dạng nhựa nhiệt dẻo được in 3D trực tiếp lên lớp sợi gia cường. Lớp trung gian này giúp khả năng chống tách lớp tăng từ 2 đến 4 lần ngay từ ban đầu

Thứ hai là các lớp gia nhiệt mỏng làm từ vật liệu carbon được tích hợp vào cấu trúc. Khi có dòng điện, các lớp này tạo nhiệt và làm chảy tác nhân tự phục hồi. Polymer nóng chảy sẽ lấp đầy các vết nứt và tái liên kết các bề mặt bị tách lớp, qua đó khôi phục độ bền kết cấu.

Để kiểm chứng, vật liệu mới đã trải qua thử nghiệm khắc nghiệt. Một hệ thống tự động liên tục tạo vết tách lớp dài 50 mm rồi kích hoạt quá trình tự phục hồi bằng nhiệt. Chu trình này được lặp lại 1.000 lần trong 40 ngày.

Kết quả cho thấy khả năng chống nứt của vật liệu mới vượt trội so với vật liệu composite truyền thống. Độ bền giữa các lớp có suy giảm sau nhiều chu kỳ nhưng ở tốc độ chậm.

Công nghệ này đặc biệt phù hợp với các hệ thống quy mô lớn và chi phí cao như máy bay, tuabin gió và các sứ mệnh không gian dài hạn. Công nghệ hiện đã được cấp bằng sáng chế thông qua công ty Structeryx Inc.

Theo IE

‘Sai lầm’ hiếm hoi của Warren Buffett: Bán sạch 1 cổ phiếu rồi nhìn giá tăng vọt 40%, bỏ lỡ ‘quán quân lợi nhuận” trong danh mục

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của nền kinh tế chủ chốt BRICS: Đàm phán hạ thuế với Mỹ chưa xong, thuế trừng phạt 500% đã treo lơ lửng, nguy cơ đóng băng thương mại

Buồn của nền kinh tế chủ chốt BRICS: Đàm phán hạ thuế với Mỹ chưa xong, thuế trừng phạt 500% đã treo lơ lửng, nguy cơ đóng băng thương mại Nổi bật

Buồn của quốc gia giàu mạnh nhất nhì thế giới: Từ trẻ đến già bị cô đơn bủa vây dù có 1,4 tỷ người, vùng vẫy trong tá gánh nặng từ tài chính đến hôn nhân

Buồn của quốc gia giàu mạnh nhất nhì thế giới: Từ trẻ đến già bị cô đơn bủa vây dù có 1,4 tỷ người, vùng vẫy trong tá gánh nặng từ tài chính đến hôn nhân Nổi bật

Khoảnh khắc lịch sử: 4 phi hành gia vừa trở về Trái đất sau 1 sự kiện chưa từng có tiền lệ!

Khoảnh khắc lịch sử: 4 phi hành gia vừa trở về Trái đất sau 1 sự kiện chưa từng có tiền lệ!

15:48 , 16/01/2026
Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới

Trung Quốc vừa tạo ra cú sốc 1,2 nghìn tỷ USD cho cả thế giới

15:29 , 16/01/2026
Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

15:04 , 16/01/2026
Tân Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất lần đầu tiết lộ con số "bất ngờ" trong quân đội Ukraine

Tân Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất lần đầu tiết lộ con số "bất ngờ" trong quân đội Ukraine

14:41 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên