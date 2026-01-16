Tân Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất lần đầu tiết lộ con số "bất ngờ" trong quân đội Ukraine

Ukraine ước tính có khoảng 200.000 binh sĩ vắng mặt không phép (AWOL), nghĩa là rời bỏ vị trí của mình mà không được phép, Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, Mykhailo Fedorov, tiết lộ hôm thứ Tư.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine trước cuộc bỏ phiếu phê chuẩn tân Bộ trưởng quốc phòng, ông Fedorov cũng cho biết khoảng 2 triệu người Ukraine đang bị "truy nã" vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov

Quân đội Ukraine đã phải chịu áp lực trong nhiều năm khi đối mặt với đối thủ lớn và mạnh hơn nhiều. Điều kiện dọc theo chiến tuyến rất khắc nghiệt và quân đội Kiev thường xuyên cố gắng giữ vững các vị trí trọng yếu.

Tin đồn về tinh thần sa sút và tỷ lệ đào ngũ cao đã lan truyền từ lâu, nhưng những bình luận của Fedorov đánh dấu lần đầu tiên một quan chức Ukraine tiết lộ quy mô của vấn đề.

Theo luật pháp Ukraine, tất cả nam giới từ 18 đến 60 tuổi đều phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và luôn mang theo giấy tờ tùy thân, mặc dù chỉ những người từ 25 đến 60 tuổi mới phải nhập ngũ.

Luật thiết quân luật của Ukraine cấm tất cả nam giới từ 23 đến 60 tuổi đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự rời khỏi đất nước, nhưng hàng chục nghìn người đã bỏ trốn bất hợp pháp.

Sau cuộc gặp với ông Fedorov hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cần có những “thay đổi sâu rộng hơn” đối với quy trình huy động quân sự của đất nước.

Ông Fedorov là người trẻ nhất từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông sẽ bước sang tuổi 35 vào tuần tới. Ông thay thế ông Denys Shmyhal, người sau đó trở thành Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng của Ukraine.

Trước đây, ông Fedorov từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine, ông có vai trò giám sát, dự án chiến tranh bằng máy bay không người lái thành công của Ukraine. Phát biểu hôm thứ Tư, ông cho biết vấn đề thiếu nhân lực của Ukraine khiến những tiến bộ công nghệ càng trở nên quan trọng hơn.

“Càng nhiều robot càng ít tổn thất, càng nhiều công nghệ càng ít thương vong. Mạng sống của những người anh hùng Ukraine là quý giá nhất”, ông nói.

Ông cho biết hiện có 500 công ty Ukraine sản xuất máy bay không người lái, 200 doanh nghiệp sản xuất thiết bị gây nhiễu và hơn 20 nhà sản xuất tên lửa tư nhân.

Tăng cường thành phần công nghệ của quân đội sẽ là một trong những ưu tiên của Fedorov trong vai trò mới của mình, ông Zelensky nói.