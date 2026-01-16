Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh tượng "ác mộng" tại ga tàu Nhật Bản: Hàng vạn người chen chúc nghẹt thở trong giờ cao điểm, những tuyến đường sắt huyết mạch của Tokyo tê liệt

16-01-2026 - 13:50 PM | Tài chính quốc tế

Một sự cố mất điện nghiêm trọng xảy ra tại trạm biến áp của tuyến JR Yamanote vào sáng sớm ngày 16/1 đã khiến mạng lưới đường sắt huyết mạch của thủ đô Tokyo Nhật Bản rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng, một sự cố đã xảy ra tại trạm biến áp nằm giữa ga Shimbashi và Shinagawa. Khi nhân viên bắt đầu cấp điện cho các đường dây trên cao trước chuyến tàu đầu tiên trong ngày, hệ thống đã không thể truyền tải điện bình thường, dẫn đến tình trạng mất điện cục bộ.

Sự việc đã khiến các tuyến trọng yếu bao gồm: Yamanote (cả hai chiều), Keihin-Tohoku và Tokaido phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn. Sự cố này cũng kéo theo hiệu ứng dây chuyền, gây chậm chuyến và xáo trộn lịch trình trên nhiều tuyến tàu điện ngầm và tàu tư nhân khác trong khu vực.

Ảnh: Mainichi

Tình trạng khẩn cấp xảy ra trên tuyến Keihin-Tohoku khi có hai đoàn tàu bị kẹt cứng giữa các ga. Do mất điện kéo dài, nhân viên đường sắt đã phải sơ tán toàn bộ hành khách xuống đường ray để đi bộ về ga gần nhất dưới sự hướng dẫn an toàn.

Đáng chú ý, vào khoảng 7 giờ 55 phút sáng, Sở Cảnh sát điều tra và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Tokyo báo cáo một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hệ thống dây điện trên đường ray gần ga JR Tamachi (quận Minato), làm cháy một máy biến áp. May mắn không có thương vong về người, nhưng nhà chức trách vẫn đang điều tra liệu vụ cháy này có liên quan trực tiếp đến sự cố mất điện trước đó hay không.

Sự cố xảy ra đúng vào thời điểm bắt đầu giờ cao điểm sáng, khiến các đầu mối giao thông lớn như ga Ueno - nơi giao cắt của các tuyến Joban và Takasaki - rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tại các cổng soát vé, dòng người chen chúc đông nghẹt, gần như không thể di chuyển.

Ảnh: Sankei

Nhiều hành khách tỏ ra bất lực, liên tục kiểm tra điện thoại hoặc vây quanh nhân viên nhà ga để tìm lộ trình thay thế. Một nhân viên văn phòng (57 tuổi) khởi hành từ thành phố Maebashi lúc 6 giờ sáng chia sẻ trong sự mệt mỏi:

"Lẽ ra tôi phải đến ga Tokyo để kịp chuyến Shinkansen đi công tác miền Tây, nhưng tàu bất ngờ kết thúc hành trình sớm tại ga Ueno. Dù đối tác đã thông cảm, nhưng tôi buộc phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình trong ngày. Thật sự quá rắc rối khi tàu điện ngưng trệ trên diện rộng thế này."

Hiện tại, JR East vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân chi tiết để sớm khôi phục hoạt động hoàn toàn cho mạng lưới giao thông thủ đô.

Nguồn: Mainichi

Siêu công trình dưới lòng đất bảo vệ cả thành phố Tokyo khỏi lũ lụt

Theo Phạm Trang

