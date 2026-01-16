Không giấu được lo lắng, Elon Musk phản đối Apple hợp tác với Google Gemini: “Điều này dường như là sự tập trung quyền lực không hợp lý…”

CEO Tesla kiêm nhà sáng lập xAI, Elon Musk, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt thỏa thuận hợp tác nhiều năm vừa được công bố giữa Apple và Google, theo đó, Apple sẽ tích hợp các mô hình AI Gemini của Google để vận hành Siri thế hệ mới cùng nhiều tính năng Apple Intelligence khác. Trong một bài đăng trên X ngay sau thông báo, Musk gọi thỏa thuận này là “sự tập trung quyền lực không hợp lý” dành cho Google.

“Điều này dường như là sự tập trung quyền lực không hợp lý cho Google, nhất là khi họ đã có Android và Chrome,” Musk viết, phản hồi trực tiếp một thông báo chính thức của Google trên X.

Chi tiết hợp tác AI giữa Apple và Google

Apple và Google công bố thỏa thuận vào ngày 12/1/2026, cho biết các mô hình Gemini của Google sẽ trở thành nền tảng cho các mô hình nền tảng tương lai của Apple, đồng thời nâng cấp những tính năng như Siri cá nhân hóa hơn. Phiên bản Siri được làm mới dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm nay, nhiều khả năng cùng iOS 26.4 vào tháng 3 hoặc tháng 4. Apple nhấn mạnh rằng sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, hãng kết luận Gemini mang lại “nền tảng năng lực mạnh nhất” cho tham vọng AI của mình.

Thỏa thuận được triển khai trên hạ tầng Private Cloud Compute của Apple nhằm tăng cường quyền riêng tư, và được xem là một chiến thắng lớn cho Google trong bối cảnh cạnh tranh với OpenAI. Thông báo này đã đẩy giá trị vốn hóa của Alphabet có thời điểm chạm mốc 4.000 tỷ USD, tạm thời vượt Apple để trở thành công ty giá trị lớn thứ hai thế giới.

Mối lo ngại của Musk về Google

Những chỉ trích của Musk xuất hiện trong bối cảnh ông cũng đang tham gia vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo thông qua xAI, đơn vị phát triển Grok AI, cạnh tranh trực tiếp với Google Gemini. Trước đó, Musk đã đệ đơn kiện liên quan đến chống độc quyền nhằm vào Apple và OpenAI, cáo buộc hai bên ưu ái ChatGPT trên App Store trong khi hạn chế các đối thủ. Vụ kiện này đã vượt qua giai đoạn xem xét bác bỏ và đang tiếp tục được tiến hành.

Google vốn đã thống trị thị trường hệ điều hành di động với Android và thị trường trình duyệt với Chrome. Thỏa thuận với Apple tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của Google sang các thiết bị iOS, vốn có hơn hai tỷ người dùng hoạt động trên toàn cầu.

Trong khi đó, những tuần gần đây, Grok vấp phải tranh cãi lớn xoay quanh tính năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh (Grok Imagine), khi người dùng lợi dụng AI này để tạo các deepfake mang tính tình dục không có sự đồng thuận, bao gồm cả hình ảnh phụ nữ và trẻ vị thành niên. Làn sóng phản ứng dữ dội đã khiến xAI phải hạn chế các tính năng này, chỉ cho phép người dùng trả phí sử dụng từ ngày 9/1/2026. Một số quốc gia như Malaysia và Indonesia đã tạm thời chặn quyền truy cập Grok, trong khi cơ quan quản lý tại Anh, Pháp, EU và nhiều nơi khác mở điều tra hoặc yêu cầu giải trình về khả năng vi phạm các quy định liên quan đến nội dung xâm hại tình dục trẻ em và hình ảnh không có sự đồng thuận.

Giữa lúc bị giám sát chặt chẽ, xAI công bố vòng gọi vốn Series E trị giá 20 tỷ USD vào ngày 6/1/2026, tăng từ mục tiêu ban đầu 15 tỷ USD, nhằm đẩy nhanh phát triển các mô hình tiên tiến như Grok 5 sắp ra mắt. Công ty cũng tung ra các gói Grok Business và Enterprise với quyền riêng tư cao hơn và nhiều tích hợp cho doanh nghiệp. Bất chấp thách thức, Grok vẫn ghi nhận lượng người dùng tăng mạnh, đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng tại các quốc gia như Thái Lan và New Zealand, đồng thời được đánh giá cao về hiệu suất trong các bài kiểm tra về sở thích của con người, lập trình, trí tuệ cảm xúc và khả năng sáng tạo.

Hiện tại, cả Apple và Google đều chưa phản hồi công khai các ý kiến của Musk. Nhiều chuyên gia cho rằng khó có khả năng hai tập đoàn sẽ trực tiếp giải quyết những lo ngại về sự tập trung quyền lực. Thỏa thuận được nhìn nhận như một bước đi thực dụng giúp Apple tăng tốc năng lực AI, trong khi Google mở rộng sâu hơn phạm vi ảnh hưởng trong hệ sinh thái.