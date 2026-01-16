'Kỳ lân' 300 nhân sự nhưng doanh thu hàng năm vượt 100 triệu USD, vừa gọi vốn thành công 150 triệu USD

Trong cuộc chạy đua trở thành nền tảng “tất cả trong một”, các ứng dụng giao dịch như Coinbase và Robinhood đang nỗ lực cung cấp cho người dùng mọi sản phẩm tài chính — từ cổ phiếu, tiền điện tử cho tới cả các thị trường dự đoán. Xu hướng hội tụ này đang mở ra cơ hội lớn cho Alpaca, công ty chuyên cung cấp hạ tầng giao dịch cho các doanh nghiệp môi giới, và vừa công bố một vòng gọi vốn mới quy mô lớn.

Alpaca — đơn vị phát triển phần mềm giúp các công ty dễ dàng chào bán cổ phiếu, quỹ ETF và nhiều công cụ tài chính khác — vừa huy động 150 triệu USD trong vòng Series D, đưa mức định giá của startup này lên 1,15 tỷ USD. Vòng gọi vốn do Drive Capital (trụ sở tại Columbus, Ohio) dẫn dắt, với sự tham gia của Citadel Securities, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken và nhánh đầu tư mạo hiểm của BNP Paribas. Song song đó, Alpaca cũng đảm bảo được hạn mức tín dụng 40 triệu USD nhằm củng cố năng lực tài chính.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh ranh giới giữa các loại hình giao dịch từng tách biệt đang ngày càng mờ nhạt, khiến các nền tảng như Coinbase và Robinhood trở nên giống nhau hơn bao giờ hết.

“Nhà đầu tư tiền điện tử đang phải cạnh tranh trực tiếp với các nhà đầu tư tiền pháp định, những người đang tràn vào thị trường crypto. Đồng thời, họ cũng phải kết nối với các nền tảng tài chính truyền thống (TradFi),” Yoshi Yokokawa, đồng sáng lập kiêm CEO của Alpaca, chia sẻ với Fortune . “Mọi thứ đang hợp nhất lại. Bất kỳ nền tảng nào còn thiếu mảnh ghép nào để hoàn thiện ứng dụng của mình đều phải nhanh chóng bổ sung.”

Yokokawa và người đồng sáng lập Hitoshi Harada (người Nhật) đã dành hơn một thập kỷ để xây dựng nền tảng giao dịch của mình. Là bạn thân từ thời đại học, hai người thành lập Alpaca vào năm 2015 — nhiều năm sau khi Yokokawa trải qua một “khóa học thực tế” về tài chính tại Lehman Brothers trước khi ngân hàng này sụp đổ trong cuộc Đại suy thoái.

Cả hai sớm nhận ra thứ họ đang xây dựng là một sản phẩm thuần kỹ thuật. “Tôi chẳng thấy màu sắc gì cả,” Yokokawa nói khi mô tả về cơ sở dữ liệu và các dịch vụ tài chính hiện tại.

Chính vì vậy, họ quyết định đặt tên công ty theo một hình ảnh đối lập hoàn toàn — một thứ sống động, có “máu thịt”. Cái tên Alpaca ra đời sau khi hai nhà sáng lập bắt gặp loài động vật này lang thang trong khu đất của một tỷ phú ở vùng Vịnh San Francisco.

Dù mang cái tên có phần vui nhộn, Alpaca nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực hạ tầng môi giới. Thay vì tự xin giấy phép và xây dựng hệ thống giao dịch từ đầu, các doanh nghiệp sử dụng Alpaca để nhanh chóng cung cấp cho khách hàng cổ phiếu, quyền chọn và tiền điện tử. Sàn Kraken đã hợp tác với Alpaca để triển khai giao dịch cổ phiếu, và hiện nay nền tảng này phục vụ hàng trăm khách hàng doanh nghiệp tại hơn 40 quốc gia.

Chính quy mô và độ phủ toàn cầu đó đã thuyết phục Drive Capital rót vốn. “Họ đã xây dựng được một ‘kho hàng’ — một trong những kho hạ tầng lớn và ấn tượng nhất mà chúng tôi từng thấy ở bất kỳ công ty nào trên thế giới,” Chris Olson, đồng sáng lập Drive Capital, nhận xét.

Dù không tiết lộ chi tiết, Yokokawa cho biết doanh thu định kỳ hằng năm của Alpaca đã vượt mốc 100 triệu USD. Mục tiêu tiếp theo của ‘kỳ lân’ này là cạnh tranh trực tiếp với một “ông lớn” trong ngành môi giới toàn cầu: Interactive Brokers.

“Họ thực sự là đối thủ chính của chúng tôi,” Yokokawa nói. “Và chúng tôi đang từng bước giành thị phần từ họ”.

Hiện Alpaca có khoảng 300 nhân viên, phần lớn ở Mỹ và khoảng 30 người ở Nhật Bản. Công ty này từng được chọn tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator năm 2019 và sau đó nhận được vốn đầu tư.

Khởi nghiệp tại Mỹ có lợi thế là tiếp cận được các công ty đầu tư mạo hiểm với nguồn vốn và chuyên môn dồi dào, giúp việc mở rộng ra nước ngoài dễ dàng hơn. Mặc dù nhiều nhà sáng lập đến từ Trung Quốc hay Ấn Độ đã tạo ra những công ty khởi nghiệp đạt danh hiệu kỳ lân, số lượng các công ty kỳ lân do người Nhật sáng lập như Alpaca vẫn còn tương đối ít.

Theo: Fortune, Nikkei Asia