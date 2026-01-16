Sau RAM, đồng sẽ thành "của hiếm"

Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng trên toàn cầu khi nhu cầu sử dụng đồng ngày càng tăng nhanh hơn so với khả năng cung ứng. Theo S&P Global, nhu cầu toàn cầu có thể đạt 42 triệu tấn vào năm 2040, trong khi sản lượng dự kiến đạt đỉnh vào khoảng 33 triệu tấn vào năm 2030. Điều này tạo ra một khoảng thiếu hụt gần 10 triệu tấn nếu các xu hướng hiện tại không thay đổi.

Đồng là một nguyên liệu quan trọng cho các công nghệ như xe điện, nâng cấp lưới điện, lắp đặt năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Sự gia tăng nhu cầu đồng cho các ứng dụng này có thể dẫn đến chi phí tăng cao và thời gian chờ đợi kéo dài cho các ngành công nghiệp liên quan.

Cụ thể, việc đưa các mỏ đồng mới vào hoạt động mất trung bình 17 năm, điều này hạn chế khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu gia tăng. Ngoài ra, việc tái chế chỉ dự kiến đóng góp khoảng một phần ba tổng nguồn cung vào năm 2040, ngay cả dưới các giả định thu gom lạc quan nhất.

Trung Quốc hiện nắm giữ từ 40 đến 50% công suất luyện và tinh chế đồng toàn cầu, tạo ra những rủi ro hệ thống do sự tập trung này. Sự phụ thuộc vào một khu vực duy nhất cho quá trình xử lý đồng có thể gây ra các rủi ro đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt khi đối mặt với các cú sốc địa chính trị và gián đoạn cung ứng rộng hơn.

Những thách thức về môi trường, các rào cản pháp lý và chi phí vốn cao cũng đang làm chậm khả năng mở rộng công suất sản xuất mới. Biến đổi khí hậu đe dọa các mỏ đồng cần có nguồn cung nước ổn định, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Không có sự thay đổi đáng kể trong sản xuất và nỗ lực tái chế, cuộc khủng hoảng nguồn cung đồng có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai.