Vừa 'ra tay can thiệp', Mỹ 'bỏ túi' ngay nửa tỷ USD từ Venezuela

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa hoàn tất việc bán lô dầu thô đầu tiên mà Mỹ tiếp nhận từ Venezuela sau khi chính quyền của ông Maduro bị lật đổ, thu về khoảng 500 triệu USD, theo xác nhận của một quan chức Washington giấu tên.

Theo Reuters, lô dầu này là thương vụ mở đầu trong một thỏa thuận quy mô lớn hơn giá trị khoảng 2 tỷ USD giữa Washington và Caracas nhằm bán số dầu thô mà Mỹ kiểm soát.

Quan chức Mỹ giấu tên cho biết sẽ còn nhiều đợt bán hàng tiếp theo trong những ngày tới và số tiền thu được hiện được giữ trong các tài khoản ngân hàng do chính phủ Mỹ kiểm soát, trong đó một tài khoản chính được đặt tại Qatar, nơi được coi là trung lập để luân chuyển dòng tiền mà không có rủi ro bị tịch thu.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố rằng Venezuela sẽ “chuyển giao” từ 30 đến 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ. Ngoài ra, Nhà Trắng đang tạo điều kiện để các công ty năng lượng lớn của Mỹ tham gia thỏa thuận này. Các hãng dầu như Chevron, Vitol và Trafigura đang cạnh tranh xin các hợp đồng xuất khẩu dầu Venezuela với Washington nhằm có thể xử lý lượng dầu lớn nhất có thể trong số này.

Theo dự báo từ công ty phân tích Enverus, sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2035, tăng 50% so với mức hiện tại, nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Trong kịch bản tốt nhất, sản lượng có thể đạt tới 3 triệu thùng/ngày vào cùng thời điểm, nhưng điều này phụ thuộc vào cân bằng cung - cầu toàn cầu và đầu tư vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng cảnh báo rằng những lô dầu ban đầu được bán sẽ lấy từ lượng dầu dự trữ hiện có, được tích trữ từ trước, và việc tái xuất khẩu có thể mất khoảng 3 đến 4 tháng do phải giải quyết các nút thắt về lưu kho, đặc biệt tại bến cảng Jose, nơi hạn chế về năng lực chứa dầu.

Theo Reuters﻿