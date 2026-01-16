Cả thế giới kinh ngạc trước phát minh mới của Trung Quốc: Lần đầu tiên turbine gió "bay" khỏi mặt đất, mở ra kỷ nguyên "lấy điện từ trên trời"

Ngày 5/1, Công ty công nghệ đổi mới Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology đã thử nghiệm thành công hệ thống phát điện gió bay lơ lửng công suất megawatt S2000 (SAWES) tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Đây được xem là turbine gió bay lơ lửng đầu tiên trên thế giới có thể ứng dụng trong môi trường đô thị.

Trong lần thử nghiệm này, hệ thống S2000 đã được thả bay lên độ cao 2.000 m, duy trì trạng thái lơ lửng ổn định và phát điện tổng cộng 385 kWh, đồng thời hoàn thành bài kiểm tra hòa lưới điện. Thành công này đánh dấu bước tiến mới của công nghệ khai thác năng lượng gió tầng cao, đưa điện gió từ các khu vực xa xôi tiến gần hơn đến không gian đô thị.

S2000 có kích thước dài 60 m, rộng 40 m, cao 40 m, với hình dáng tương tự một khinh khí cầu cỡ lớn. Quá trình thử bay kéo dài khoảng 30 phút, trong đó hệ thống tăng độ cao dần và đạt mốc 2.000 m trước khi ổn định. Các thông số kỹ thuật quan trọng như độ cao bay, công suất phát điện và tỷ lệ lực nâng - lực cản đều đạt mục tiêu thiết kế.

Theo ông Đốn Thiên Thụy, CEO của Lâm Nhất Vân Xuyên, lần thử nghiệm này đã phá kỷ lục do chính công ty thiết lập trước đó ở bốn hạng mục gồm độ cao bay, công suất phát điện, thử nghiệm hòa lưới và kịch bản ứng dụng. Ông nhận định, đây có thể coi là năm khởi đầu cho quá trình công nghiệp hóa điện gió bay lơ lửng.

Đội ngũ nghiên cứu của Lâm Nhất Vân Xuyên đã phối hợp với nhiều cơ quan khoa học hàng đầu như Đại học Thanh Hoa và Viện Nghiên cứu Đổi mới Thông tin Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, lần lượt giải quyết các bài toán kỹ thuật then chốt như độ ổn định của khí cầu, động cơ siêu nhẹ và truyền tải điện cao áp ở độ cao hàng nghìn mét.

Trước đó, vào tháng 10/2024, hệ thống SAWES-500 đã bay lên độ cao 500 m và đạt công suất 50 kW. Đến tháng 1/2025, SAWES-1000 tiếp tục lập mốc mới khi đạt độ cao 1.000 m với công suất 100 kW. S2000 là phiên bản nâng cấp với thể tích gần 20.000 m³, công suất định mức tối đa theo thiết kế khí động học có thể đạt 3 MW.

Hiện nay, S2000 đã bước vào giai đoạn sản xuất thử quy mô nhỏ và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác sơ bộ với các thành phố ven biển cũng như khu vực cao nguyên. Song song đó, công ty áp dụng mô hình phát triển IPD (phát triển sản phẩm tích hợp) kết hợp TPD (phát triển nền tảng công nghệ), cho phép luân phiên “nghiên cứu trước một thế hệ, phát triển một thế hệ, ứng dụng một thế hệ”.

Hai nền tảng S1500 và S2000 hiện đã ghi nhận tổng đơn hàng gần 500 triệu nhân dân tệ. Các phiên bản tiếp theo như S4000 và S6000 đang được phát triển đồng thời, trong đó S6000 được kỳ vọng sẽ chinh phục công nghệ điện gió bay lơ lửng ở tầng bình lưu.

Để phục vụ sản xuất quy mô lớn và đảm bảo chuỗi cung ứng độc lập, Lâm Nhất Vân Xuyên đang xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu vỏ khí cầu hiệu năng cao tại Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Theo kế hoạch, đến năm 2026, nhà máy sẽ đạt công suất 200.000 mét vật liệu mỗi năm và tăng lên 800.000 mét vào năm 2028. Điều này không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào vật liệu nhập khẩu mà còn góp phần hạ giá thành và giảm rủi ro trong triển khai các hệ thống điện gió tầng cao thế hệ mới.

Nguồn: China News