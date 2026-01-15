E ngại vụ Mỹ bắt giữ tàu ngoài khơi Venezuela, hàng loạt tàu chở dầu thực hiện 1 động thái, hy vọng có được sự bảo vệ của Nga

Hàng loạt tàu chở dầu bị trừng phạt đã chuyển sang treo cờ Nga từ đầu tháng 12 nhằm tránh bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Theo dữ liệu từ Starboard Maritime Intelligence, hiện có tới 26 tàu chở dầu hoạt động đang treo cờ Nga, so với chỉ 6 tàu vào tháng 11 và 14 tàu trong tháng 7 – 11. Sự gia tăng này diễn ra sau khi Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Skipper ngoài khơi bờ biển Venezuela vào đầu tháng 12.

Có 1.500 tàu được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga, Iran và Venezuela. Trong số đó, 13% hiện mang cờ Nga. “Việc treo cờ Nga có thể là giải pháp tiềm năng mới cho các mạng lưới vận tải ngầm, nhưng cũng làm tăng thêm rủi ro”, Charlie Brown, cố vấn tổ chức United Against Nuclear Iran, cho biết. Nhóm này theo dõi các tàu chở dầu bị trừng phạt.

Việc thay đổi cờ đang diễn ra ngay cả sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Bella 1 vốn có liên hệ với Venezuela và treo cờ Nga hồi đầu tháng này, sau một cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên biển. Mỹ cho biết tàu Bella 1 bị bắt giữ vì vi phạm lệnh trừng phạt. Tàu này bị trừng phạt từ năm 2024 với cáo buộc vận chuyển dầu thô thay mặt cho một tổ chức có liên hệ với Hezbollah.

Đến nay, Mỹ đã bắt giữ tổng cộng 5 tàu chở dầu. Tuy nhiên, các công ty giao dịch dầu thô bị trừng phạt tin rằng việc cách treo cờ Nga có thể mang lại cho họ sự bảo vệ chính trị.

Theo một nhà phân tích từ Starboard Maritime Intelligence, “câu chuyện thực sự là về việc thay đổi quốc tịch liên tục và trên toàn cầu đối với các tàu chở dầu thuộc đội tàu bí mật”, Mark Douglas nói. “Việc này khó có thể dừng lại ở con số 26”.

Mới đây, CNN dẫn lời 1 quan chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ đã hoàn tất thương vụ bán dầu của Venezuela đầu tiên, thu về nửa 500 triệu USD.

Chi tiết về thương vụ này hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin nói rằng dầu thô của Venezuela được chào bán với mức giá chiết khấu sâu, khiến sản phẩm trở nên cạnh tranh hơn nhiều so với dầu của các nước khác như Canada.

Khi Mỹ tiến hành đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, ông Trump tuyên bố kế hoạch khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia này. Ông Trump cũng nói rằng ngành công nghiệp dầu mỏ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để “tái thiết ngành năng lượng bị tàn phá của Venezuela” dù không nói rõ số tiền này đến từ đâu.

Theo Oilprice﻿