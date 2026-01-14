Đang trên đường đi nhận dầu do Venezuela trả nợ, siêu tàu chở dầu treo cờ Trung Quốc đột ngột quay đầu về

Hai siêu tàu chở dầu treo cờ Trung Quốc đang trên đường đến Venezuela để nhận các lô hàng dầu thô trả nợ đã quay đầu và trở về châu Á, theo dữ liệu vận chuyển của LSEG vào đầu tuần này.

Hai tàu chở dầu thô cỡ lớn Xingye và Thousand Sunny, vốn không nằm trong diện trừng phạt, đã neo đậu ở Đại Tây Dương nhiều tuần liền, chờ chỉ thị trong bối cảnh phong tỏa và khủng hoảng chính trị ở Venezuela, bắt nguồn từ việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Những tàu này nằm trong nhóm 3 siêu tàu chở dầu chỉ hoạt động trên tuyến Venezuela-Trung Quốc để vận chuyển dầu thô mà Venezuela dùng để trả nợ cho Trung Quốc.

Các khoản vay này là một phần trong tổng nợ của Venezuela với Trung Quốc, quốc gia từng là chủ nợ chính của nước này. Ngay sau khi Venezuela bị Mỹ áp lệnh trừng phạt năng lượng vào năm 2019, Trung Quốc đã cho Venezuela thời gian ân hạn để nhận các khoản thanh toán, cùng với đàm phán thỏa thuận tạm thời với Caracas để việc trả nợ được thực hiện bằng các chuyến dầu thô.

Sau thông báo của Mỹ về một thỏa thuận xuất khẩu tới 50 triệu thùng dầu Venezuela đang nằm trong kho, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc sẽ không mất đi nguồn cung dầu thô của Venezuela.

Nhưng Trung Quốc, khách hàng mua nhiều dầu của Venezuela nhất, đã không nhận được bất kỳ lô hàng nào từ tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA (Venezuela) kể từ tháng 12 vì lệnh cấm vận dầu mỏ của Washington đối với Venezuela vẫn còn hiệu lực.

Năm ngoái, Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu mỏ Venezuela lớn nhất, với khoảng 642.000 thùng/ngày, chiếm 3/4 tổng lượng xuất khẩu 847.000 thùng/ngày, dữ liệu từ PDVSA cho biết.

Phần lớn lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc được các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc tiêu thụ. Trong khi đó, các chuyến dầu gửi tới Trung Quốc để thanh toán nợ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số này.

Theo Reuters﻿