Hàng loạt quan chức ngân hàng trung ương trên thế giới lên tiếng về vụ điều tra hình sự Chủ tịch Fed Jerome Powell

Trong tuyên bố chung mạnh mẽ, họ khẳng định sự đoàn kết tuyệt đối với ông Powell và nhấn mạnh tầm quan trọng cốt lõi của tính độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ.

“Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Chủ tịch Jerome H. Powell,” tuyên bố do các lãnh đạo ngân hàng trung ương ký kết mở đầu. Những người đứng tên bao gồm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey, cùng các lãnh đạo ngân hàng trung ương của Brazil, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Hàn Quốc, Úc và Canada.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Tính độc lập của ngân hàng trung ương là nền tảng của sự ổn định về giá cả, tài chính và kinh tế, vì lợi ích của công dân mà chúng tôi phục vụ. Do đó, việc bảo vệ sự độc lập ấy là tối quan trọng, với sự tôn trọng đầy đủ đối với pháp quyền và trách nhiệm giải trình trong nền dân chủ.”

Các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu cũng khẳng định Jerome Powell là một nhân vật đáng kính, luôn điều hành với sự liêm chính và đặt lợi ích công chúng lên hàng đầu. “Với chúng tôi, ông là một đồng nghiệp đáng kính, nhận được sự ngưỡng mộ cao nhất từ tất cả những ai từng làm việc cùng ông,” họ viết.

Làn sóng ủng hộ này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ông Powell công khai xác nhận rằng các công tố viên liên bang Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington trị giá 2,5 tỷ USD, cùng với lời khai của ông trước Quốc hội về vấn đề này.

Ông Powell, người trong thời gian qua liên tục bị Tổng thống Trump gây áp lực phải hạ lãi suất nhanh hơn và mạnh hơn, đã lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra là hệ quả từ sự bất mãn của Nhà Trắng với chính sách tiền tệ độc lập của Fed.

“Việc đe dọa truy tố hình sự là hệ quả từ việc Fed thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá độc lập về điều gì phục vụ tốt nhất cho công chúng, thay vì chạy theo mong muốn của Tổng thống,” ông Powell tuyên bố trong một video được công bố trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Fed.

Ông cũng cảnh báo rằng kết quả của cuộc điều tra sẽ là phép thử cho tương lai của ngân hàng trung ương Mỹ.

Ông Powell cho hay: “Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên dữ liệu và điều kiện kinh tế hay không — hay là chính sách tiền tệ sẽ bị định hướng bởi áp lực chính trị và sự đe dọa.”

