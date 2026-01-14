Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Mỹ Trump sẽ dẫn phái đoàn hùng hậu nhất trở lại Davos

14-01-2026 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn phái đoàn đông kỷ lục trở lại kỳ họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ vào tuần tới, ban tổ chức cho biết.

Theo thông báo của một viện nghiên cứu có trụ sở tại Geneva, Tổng thống Trump sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 5 bộ trưởng và các quan chức cấp cao khác, để tham dự WEF từ ngày 19-23/1.

Năm nay, tổng cộng 850 CEO và chủ tịch các công ty hàng đầu thế giới sẽ nằm trong số 3.000 người đến từ 130 quốc gia tham gia chuỗi sự kiện tại khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps.

Chủ tịch Diễn đàn Borge Brende cho biết, 6 trong 7 nhà lãnh đạo G-7 sẽ tham dự, cùng với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa và các lãnh đạo khác. Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến ​​sẽ có tổng cộng 64 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự, thiết lập kỷ lục chưa từng thấy.

Phái đoàn Trung Quốc sẽ do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu.

Diễn đàn - được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971 – đóng vai trò là trung tâm của đối thoại, tranh luận và đàm phán. Ông Trump đã tham dự hai lần với tư cách tổng thống, và năm ngoái tham dự trực tuyến vì khi đó ông mới nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

