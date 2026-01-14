Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn của ông trùm Chen Zhi gặp 'cú sốc' mới

14-01-2026 - 07:15 AM | Tài chính quốc tế

Campuchia tuyên bố “đóng băng” việc mua bán tại các dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn Prince Group, sau khi ông chủ tập đoàn - Chen Zhi - bị bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc.

Tập đoàn của ông trùm Chen Zhi gặp 'cú sốc' mới- Ảnh 1.

Ông Chen Zhi và một toà nhà của tập đoàn Prince Group. (Ảnh: Straitstimes)

Theo cơ quan quản lý đất đai Campuchia, các căn hộ chung cư và nhà ở thuộc bốn dự án bất động sản của Prince Group tại thủ đô Phnom Penh và một dự án bất động sản tại thành phố Sihanoukville sẽ buộc phải dừng bán.

Những cá nhân đã ký hợp đồng bán các căn hộ tại bất kỳ dự án nào trong số năm dự án này đều có nghĩa vụ hoàn tất việc mua bán theo thỏa thuận.

Những người mua đã thanh toán đầy đủ có quyền bán tài sản của họ, sau khi đăng ký quyền sở hữu với chính phủ, một quan chức cho biết.

Tại một dự án của Prince Group ở Phnom Penh, các nhân viên cho biết văn phòng bán hàng đã đóng cửa. Những tòa tháp của khu phức hợp này đã hoàn thành vào năm 2024, và 75% trong số gần 1.800 căn hộ đã được bán.

Thông báo này là đòn giáng mới nhất vào Prince Group - một tập đoàn đa quốc gia mà chính quyền Mỹ cho rằng hoạt động như bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Người sáng lập kiêm chủ tịch Prince Group, Chen Zhi, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tuần trước.

Ông Chen đã bị chính quyền Mỹ buộc tội lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền liên quan đến khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại.

Kể từ đó, các nhà chức trách ở châu Âu, Mỹ và châu Á đã nhắm mục tiêu vào Prince Group với một loạt các vụ tịch thu tài sản.

Ngân hàng trung ương Campuchia đã đưa một công ty khác của tập đoàn này, Ngân hàng Prince Bank, vào diện thanh lý.

Prince Group đã phủ nhận mọi cáo buộc về những hành vi sai trái.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

