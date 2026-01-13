Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật phía sau video YouTube dài 140 năm từ Triều Tiên: Màn hình trắng nhưng khiến hàng triệu người “đứng hình”

13-01-2026 - 21:12 PM | Tài chính quốc tế

Một video YouTube có thời lượng lên tới 140 năm đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội những ngày qua, khiến hầu như bất kỳ ai tình cờ nhìn thấy cũng không khỏi hoang mang.

Trong suốt nhiều năm, YouTube từng xuất hiện không ít video kỳ lạ và khó lý giải. Có những clip chỉ tồn tại chớp nhoáng rồi nhanh chóng biến mất, nhưng cũng có những nội dung âm thầm “nằm vùng” trong thời gian dài, thậm chí không nhằm mục đích phục vụ người xem đại chúng. Dù vậy, điểm chung của chúng là luôn khơi gợi trí tò mò của cộng đồng mạng.

Trường hợp mới nhất đang gây xôn xao là một video không hề có nội dung, được đăng tải bởi một kênh YouTube được cho là có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Video có tiêu đề chỉ là một dấu hỏi, được đăng tải lên kênh @shinywr vào đầu tháng 1. Trên giao diện YouTube, video này hiển thị thời lượng lên tới 140 năm. Tuy nhiên, khi người dùng nhấp vào xem, thời lượng thực tế lại chỉ khoảng 12 tiếng.

Sự thật phía sau video YouTube dài 140 năm từ Triều Tiên: Màn hình trắng nhưng khiến hàng triệu người “đứng hình”- Ảnh 1.

Kênh Youtube khiến nhiều người tò mò

Sự thật phía sau video YouTube dài 140 năm từ Triều Tiên: Màn hình trắng nhưng khiến hàng triệu người “đứng hình”- Ảnh 2.

Dù không có nội dung nhưng kênh này vẫn có lượt theo dõi khá cao

Dù không có hình ảnh hay nội dung cụ thể, video vẫn thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem chỉ trong vòng một tuần, khiến nhiều người hoàn toàn bối rối. Một số người dùng cũng chia sẻ rằng video thậm chí không tải hoặc không thể phát bình thường, càng khiến bí ẩn trở nên khó hiểu hơn.

Sự vô lý của video này còn khiến nhiều cư dân mạng bắt đầu ngồi tính toán nghiêm túc thời gian cần thiết để xem hết nếu thời lượng 140 năm là có thật. Theo đó, nếu phát video ở tốc độ x1.25, người xem sẽ phải mất khoảng 112 năm mới có thể xem đến giây cuối cùng. Trong trường hợp “tăng tốc tối đa” lên x2, con số này cũng chỉ giảm xuống còn 70,5 năm.

Không chỉ có video với độ dài hiển thị 140 năm, kênh Youtube này còn sở hữu hàng loạt nội dung với thời lượng “phi lý”, bao gồm: Một video dài 294 tiếng, một video ngắn được gắn thời lượng 150 tiếng và một livestream kéo dài 300 tiếng Tuy nhiên, phần lớn các video này không thể phát, hoặc hiển thị lỗi, làm dấy lên nghi vấn đây là sự cố kỹ thuật hoặc một thử nghiệm chưa hoàn thiện.

Trước hiện tượng này, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều giả thuyết. Một số cho rằng @shinywr có thể là kênh thử nghiệm nội bộ của YouTube, vô tình bị công khai. Số khác lại tin rằng đây là một phần của ARG (Alternate Reality Game - trò chơi thực tế ảo đan xen đời thực) nhằm tạo sự tò mò và lan truyền.

Hiện tại, YouTube vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến kênh @shinywr hay các video có thời lượng bất thường nói trên.

Không chịu gỡ video "hướng dẫn lính Nga đầu hàng" trên YouTube, Google dính án phạt tiền tỉ

Theo Phạm Trang

Báo văn hóa

Từ Khóa:
youtube

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 USD đổi được 1,4 triệu, lạm phát tăng vọt hơn 40%, người dân phẫn nộ: Chuyện gì đang xảy ra ở quốc gia quan trọng của BRICS?

1 USD đổi được 1,4 triệu, lạm phát tăng vọt hơn 40%, người dân phẫn nộ: Chuyện gì đang xảy ra ở quốc gia quan trọng của BRICS? Nổi bật

Chủ tịch Fed Jerome Powell bị điều tra hình sự: Làn sóng chỉ trích bất ngờ bùng nổ, hàng loạt quan chức lớn của Mỹ lên tiếng

Chủ tịch Fed Jerome Powell bị điều tra hình sự: Làn sóng chỉ trích bất ngờ bùng nổ, hàng loạt quan chức lớn của Mỹ lên tiếng Nổi bật

G7 và nhiều đối tác bàn cách giảm phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc

G7 và nhiều đối tác bàn cách giảm phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc

20:06 , 13/01/2026
Nền kinh tế 19 nghìn tỷ USD thiết lập kỷ lục buồn chưa từng có chỉ trong 2 năm, thừa nhận Trung Quốc chính là 'con rồng'

Nền kinh tế 19 nghìn tỷ USD thiết lập kỷ lục buồn chưa từng có chỉ trong 2 năm, thừa nhận Trung Quốc chính là 'con rồng'

19:19 , 13/01/2026
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

18:45 , 13/01/2026
Bạc bất ngờ vượt Nvidia, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai thế giới chỉ sau vàng

Bạc bất ngờ vượt Nvidia, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai thế giới chỉ sau vàng

18:30 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên