'Vua Youtube' Mr Beast thua lỗ nhiều năm: Đốt 4 triệu USD mỗi video để nổi tiếng, chấp nhận lỗ có chủ đích

Jimmy Donaldson hay MrBeast được xem là một trong những hiện tượng lớn nhất của nền sáng tạo nội dung trên Internet. Tuy nhiên đằng sau vẻ hào nhoáng của việc cho đi hàng triệu USD, dựng những video khủng và đạt hàng trăm triệu lượt xem, là một thực tế tài chính đầy áp lực: công ty Beast Industries đã liên tiếp thua lỗ nhiều năm và hiện đang ở thời điểm cật lực cắt giảm chi phí để xoay chuyển mô hình.

Đây là một bài toán nghịch lý với ông vua Youtube khi doanh thu cao, sức ảnh hưởng toàn cầu không đối thủ, nhưng lại liên tục thua lỗ vì chính hoạt động cốt lõi của mình.

Cụ thể theo Business Insider (BI), đế chế kinh doanh Beast Industries có trị giá 5,2 tỷ USD đã lỗ liên tục ba năm, riêng năm 2024 lỗ hơn 110 triệu USD. Báo cáo nội bộ (leaked investor deck) cho biết chỉ riêng mảng truyền thông (YouTube, video) năm 2024 đã tạo ra doanh thu khoảng 224 triệu USD, nhưng chi phí dành cho mảng này lên tới 344 triệu USD, tức là lỗ khoảng 120 triệu USD.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến mức lỗ lớn như vậy? MrBeast có thể xoay chuyển ra sao? Liệu biểu tượng "MrBeast – người tặng tiền" có thể tồn tại khi phải chịu áp lực lợi nhuận?

Đốt tiền để nổi tiếng

Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ chi phí sản xuất cực kỳ cao. Các video đình đám của MrBeast thường sử dụng bối cảnh hoành tráng, thử thách mạo hiểm, dàn quay dựng lớn, nhiều nhân sự, dẫn đến chi phí lên đến hàng triệu USD cho mỗi video.

Mỗi video trên kênh chính tiêu tốn trung bình từ 3 đến 4 triệu USD, có những dự án phức tạp như tạo hiệu ứng "đốt cháy nước" một cách an toàn cho video có tiêu đề "Would You Risk Burning Alive for 500,000 USD?" có giá trị sản xuất dự kiến 2.6 triệu USD. Mục đích duy nhất là tạo ra "banger content" (nội dung bùng nổ) nhằm đạt hơn 250 triệu lượt xem và duy trì tốc độ tăng trưởng người đăng ký.

Trong show truyền hình Beast Games, MrBeast thừa nhận ông "lỗ hàng chục triệu USD" vì vượt ngân sách sản xuất. Thêm vào đó, nhiều video hoặc thử thách không đạt chuẩn do vướng các vấn đề về an toàn hay những phát sinh khác, dẫn đến bị hủy bỏ hoặc không công bố, khiến phần chi phí đó trở thành "tiền chết".

Theo BI, tiêu chuẩn cao của MrBeast khiến Youtuber này sẵn sàng chi thêm tiền để đảm bảo chất lượng. Năm 2023, công ty đã lãng phí từ 10 đến 15 triệu USD để quay các video nhưng cuối cùng không phát hành vì chúng không đạt được tiêu chuẩn viral mong muốn.

Sự thiếu kiểm soát chi phí ban đầu cũng góp phần vào vấn đề này; ngay cả các dự án lớn ngoài YouTube, như chương trình Beast Games trên Amazon Prime Video, cũng gây lỗ hàng chục triệu USD, một phần do quản lý kém và quyết định của Donaldson tăng gấp đôi giải thưởng lên 10 triệu USD.

Về cơ bản, mảng truyền thông của Beast Industries đang hoạt động như một cỗ máy marketing khổng lồ, siêu đắt đỏ để xây dựng thương hiệu cá nhân, chứ không phải là một bộ phận kinh doanh có lợi nhuận.

May mắn thay, MrBeast đã khéo léo sử dụng sự nổi tiếng của mình để mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác nhằm bù đắp khoản lỗ, biến mảng nội dung đang vận hành như một kênh lỗ có chủ đích. MrBeast xem mảng này như "kênh quảng cáo" để thu hút khán giả, sau đó dẫn dắt sang các sản phẩm thương mại khác như snack, vật phẩm tiêu dùng.

Nói cách khác, Beast chấp nhận khoản lỗ từ video như chi phí tiếp thị để tạo sức hút thương hiệu, và kỳ vọng các mảng thương mại sẽ mang lại lợi nhuận thực sự.

Thương hiệu sô cô la và đồ ăn nhẹ Feastables là "phao cứu sinh", đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. Năm 2024 đạt doanh thu 250 triệu USD và mang lại lợi nhuận thực tế 20 triệu USD. Feastables được coi là mô hình để công ty mở rộng sang các sáng kiến khác mà không cần sự tham gia trực tiếp của MrBeast mỗi ngày.

Song song đó, công ty đang đa dạng hóa đế chế, tìm cách trở thành một tập đoàn giải trí toàn diện, lấn sân sang phần mềm (Viewstats), hoạt hình, game và thậm chí là xem xét mở công ty viễn thông.

Tuy nhiên sự mở rộng quá nhanh và đa ngành nhưng chưa cân đối được lợi nhuận. MrBeast đã mở thêm Feastables, snack, dự định lấn sân sang đồ uống, game, sản phẩm đóng gói, nhưng tất cả những mảng này đều cần vốn lớn và thời gian để sinh lời.

Trong nội bộ, công ty đã phải đặt mục tiêu cắt giảm hơn 100 triệu USD chi phí để cải thiện hiệu quả.

Ngoài ra, Beast còn đối mặt với rủi ro pháp lý và tổn thất hình ảnh. Có những kiện tụng liên quan đến show Beast Games với cáo buộc môi trường làm việc nguy hiểm, quấy rối, không cung cấp điều kiện y tế hay lương thưởng hợp pháp. Các rủi ro này có thể dẫn đến chi phí pháp lý, bồi thường và ảnh hưởng tới niềm tin của nhà tài trợ, quảng cáo.

Thay đổi

Để xoay chuyển, Beast đã đưa một CEO chuyên nghiệp, Jeff Housenbold, vào vị trí điều hành nhằm cải thiện kiểm soát chi phí, thiết lập quy trình tài chính và tối ưu hóa hoạt động, chuyển Beast Industries từ một "startup tăng trưởng cao" thành một "doanh nghiệp có lợi nhuận bền vững".

CEO Housenbold đặt mục tiêu cắt giảm 100 triệu USD từ ngân sách thông qua việc cắt giảm chi phí nghiêm ngặt. Các biện pháp bao gồm tối ưu hóa sản xuất bằng cách chấm dứt tình trạng "xây rồi đập" phim trường và thay vào đó là sử dụng các quy trình sản xuất hiệu quả hơn, đồng thời thương lượng các hợp đồng lớn (như hợp đồng $25 triệu với đại lý Lamborghini) để không phải tự bỏ tiền mua đạo cụ đắt tiền nữa.

Hiện Beast Industries đang áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí và quản trị chặt hơn, từ việc giảm chi tiêu không cần thiết, tối ưu mua sắm nguyên vật liệu, sử dụng AI hỗ trợ quy trình hậu kỳ, đến hợp tác tài trợ để tiết kiệm chi phí sản phẩm hỗ trợ. Mỗi video nay được đặt trong một ngân sách cụ thể nhằm tránh vượt chi.

Ngoài ra, việc cơ cấu lại nhân sự cũng được thực hiện, ví dụ như tạm ngừng sản xuất kênh game và cắt giảm nhân sự từ 70 xuống 15 người để tiết kiệm chi phí vận hành.

Về tầm nhìn dài hạn, Housenbold so sánh MrBeast với Mickey Mouse, với mục tiêu xây dựng một "vũ trụ điện ảnh MrBeast" và các tài sản trí tuệ không phụ thuộc vào sự xuất hiện của Jimmy Donaldson, giúp công ty mở rộng quy mô mà người sáng lập không cần phải làm việc 26-28 ngày/tháng.

Cùng lúc, Beast đẩy mạnh mảng thương mại như Feastables, vốn đã đóng góp doanh thu tương đương nội dung và được kỳ vọng sẽ vượt qua mảng này trong tương lai. Các sản phẩm mới như snack, ngũ cốc, đồ uống hay game di động liên tục được tung ra để đa dạng hóa nguồn thu.

Công ty cũng thay đổi cách tiếp cận nội dung: làm ít video hơn nhưng chất lượng cao hơn, kiểm soát chi tiết sản xuất và tăng tỷ lệ hợp tác tài trợ để giảm chi phí đầu vào.

Trong khi đó, Beast đang xây dựng hồ sơ gọi vốn khoảng 200 triệu USD để hỗ trợ tăng trưởng các mảng mới, và IPO trong vòng 2–3 năm tới cũng đã được nhắc đến như một bước đi để chuyển từ một startup "đốt tiền" thành doanh nghiệp có lợi nhuận.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn rất lớn. Công ty phụ thuộc gần như tuyệt đối vào hình ảnh cá nhân MrBeast. Nếu thương hiệu cá nhân bị ảnh hưởng, toàn bộ hệ sinh thái sẽ chịu tác động. Chi phí sản xuất dù có kiểm soát vẫn dễ dàng vượt trần với các ý tưởng táo bạo.

Nhiều video mang giá trị thương hiệu lâu dài nhưng lại không có lợi nhuận ngay, điều này có thể khiến nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn. Bên cạnh đó, ngành hàng tiêu dùng và giải trí toàn cầu vốn có mức cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi vốn lớn, trong khi các vụ kiện tụng liên quan đến Beast Games có thể tiếp tục làm suy yếu niềm tin từ đối tác.

Bất chấp điều đó, tình trạng thua lỗ của MrBeast không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là kết quả của một chiến lược táo bạo: chi tiền vô độ để đổi lấy quyền lực và tầm ảnh hưởng vô song.

Mặc dù mỗi video chính có thể lỗ, chúng lại là công cụ mạnh nhất để xây dựng cơ sở người hâm mộ khổng lồ (hơn 430 triệu người đăng ký) mà sau đó được chuyển đổi thành khách hàng mua sô cô la Feastables hoặc xem các chương trình trên Amazon.

Hiện cả MrBeast và CEO Housenbold đang làm việc để tìm ra điểm cân bằng nơi mà chất lượng nội dung viral vẫn được duy trì nhưng chi phí sản xuất được kiểm soát, bởi MrBeast đã học được rằng đôi khi, việc chi quá nhiều tiền (1 triệu USD so với chỉ cần 100.000 USD) có thể phản tác dụng vì khán giả thấy "không thật". Mục tiêu là công ty sẽ gần hòa vốn vào năm nay và chuyển sang có lãi vào năm 2026.

Đế chế MrBeast đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, từ một cỗ máy sáng tạo thiên tài nhưng vô tổ chức, thành một tập đoàn giải trí tỷ USD được quản lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên đế chế này hoặc sẽ trở thành một đế chế giải trí – tiêu dùng bền vững, hoặc sẽ chỉ là một hiện tượng mạng xã hội "cháy sáng" trong thời gian ngắn nhưng khó duy trì tài chính.

Nếu thành công, đây sẽ là hình mẫu tiêu biểu cho việc một nhà sáng tạo nội dung vươn mình thành doanh nhân toàn cầu. Thế nhưng nếu thất bại, đó cũng sẽ là lời cảnh báo cho mô hình "đốt lửa để nổi" vốn đầy hấp dẫn nhưng thiếu tính bền vững.

*Nguồn: BI, Fortune