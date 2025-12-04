Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

YouTube sắp khóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Úc

04-12-2025 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

Dịch vụ YouTube của hãng Google (Mỹ) hôm 3-12 cho biết sẽ tuân thủ luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội sắp có hiệu lực tại Úc.

Cụ thể, từ ngày 10-12, người dưới 16 tuổi đang có tài khoản YouTube sẽ bị đăng xuất, không thể truy cập lại tài khoản này và tạo tài khoản mới. Điều này đồng nghĩa họ mất khả năng tạo nội dung, bày tỏ thích và bình luận trên video hoặc đăng ký theo dõi các kênh khác. Theo kênh 9News (Úc), họ vẫn có thể truy cập và xem video trên YouTube và sẽ truy cập lại tài khoản khi bước sang tuổi 16.

Luật mới cấm các nền tảng mạng xã hội cho phép người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản, với mức phạt hơn 32,5 triệu USD nếu vi phạm. Trước đó, các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat đều cho biết sẽ tuân thủ luật này. Dù có động thái tương tự, YouTube cho rằng luật nói trên sẽ không thực hiện được lời hứa về việc bảo vệ trẻ em trực tuyến mà trên thực tế sẽ khiến trẻ em kém an toàn hơn khi sử dụng YouTube.

Bà Rachel Lord, Giám đốc chính sách công của Google và YouTube tại Úc, cho rằng trẻ em cần được bảo vệ trong khi vẫn có thể truy cập mạng xã hội, thay vì bị chặn hoàn toàn. Theo bà Lord, đây là "hệ quả đáng tiếc của một quy trình lập pháp vội vã, không cho phép tham vấn và xem xét đầy đủ về những vấn đề phức tạp thực sự của việc quản lý an toàn trực tuyến".

YouTube sắp khóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Úc - Ảnh 1.

Luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội ở Úc dự kiến có hiệu lực từ ngày 10-12. Trong ảnh: Một học sinh dùng điện thoại truy cập mạng xã hội ở TP Sydney - Úc

Trong khi đó, chính phủ Úc nhấn mạnh biện pháp này được đưa ra sau khi có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy các nền tảng không làm đủ để bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại. Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells cho rằng thật kỳ lạ khi YouTube luôn nhắc nhở về mức độ không an toàn của nền tảng khi người dùng chưa đăng nhập.

"Nếu YouTube nhắc nhở tất cả chúng ta rằng nền tảng này không an toàn và có nội dung không phù hợp với người dùng bị giới hạn tuổi trên website của họ, đó là vấn đề mà YouTube cần phải khắc phục" - nữ bộ trưởng này nói thêm.

Trước khi luật mới có hiệu lực, hai thiếu niên 15 tuổi đã khởi kiện lệnh cấm, cho rằng động thái này vi hiến vì tước đi quyền tự do giao tiếp của họ. Theo trang Independent, đơn kiện do tổ chức Dự án Tự do Kỹ thuật số nộp lên tòa án ngày 26-11. Tổ chức này cho biết thêm hai thiếu niên trên là thành viên "đại diện" cho nhóm bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Đế chế khổng lồ của MrBeast: Kênh Youtube hơn 338 triệu người đăng ký, doanh thu 2024 dự kiến đạt 700 triệu USD, 1 lượt nhắc trên video thu về 3 triệu USD


Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
youtube

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất nhảy vọt 90%, chứng khoán Mỹ xanh mướt sau báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp Fed

Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất nhảy vọt 90%, chứng khoán Mỹ xanh mướt sau báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp Fed Nổi bật

Nắm giữ hơn 200 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng, quốc gia thành viên EU công khai phản đối kế hoạch dùng số tiền này tài trợ cho Ukraine

Nắm giữ hơn 200 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng, quốc gia thành viên EU công khai phản đối kế hoạch dùng số tiền này tài trợ cho Ukraine Nổi bật

Cháy chung cư Hồng Kông: Nỗi tuyệt vọng của cụ ông khi vợ mắc kẹt trong lửa

Cháy chung cư Hồng Kông: Nỗi tuyệt vọng của cụ ông khi vợ mắc kẹt trong lửa

13:47 , 04/12/2025
Nga công bố con số 6,3 triệu, Việt Nam dẫn đầu 1 chỉ số

Nga công bố con số 6,3 triệu, Việt Nam dẫn đầu 1 chỉ số

13:28 , 04/12/2025
Nga làm một việc chưa từng có

Nga làm một việc chưa từng có

13:03 , 04/12/2025
Bỏ học, từng bị FBI đột kích khám xét căn hộ, chàng founder 27 tuổi bất ngờ trở thành tỷ phú tự thân bậc nhất, hiện điều hành startup 9 tỷ USD

Bỏ học, từng bị FBI đột kích khám xét căn hộ, chàng founder 27 tuổi bất ngờ trở thành tỷ phú tự thân bậc nhất, hiện điều hành startup 9 tỷ USD

12:34 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên