"Cỗ máy Youtube" của MrBeast: 350 nhân sự cho mỗi video, phục vụ 400 triệu khán giá, doanh thu 473 triệu USD, vận hành như Hollywood

Trong thế giới của những người sáng tạo nội dung, cái tên MrBeast (Jimmy Donaldson) đã trở thành một biểu tượng, một thước đo cho sự thành công và quy mô.

Trong chưa đầy một thập kỷ, MrBeast đã biến YouTube từ một nền tảng video tự do thành sân khấu của những siêu phẩm trực tuyến. Với hơn 400 triệu người đăng ký, 473 triệu USD doanh thu năm 2024, và một chương trình thực tế trên Amazon Prime Video, anh không chỉ là nhà sáng tạo nội dung, mà còn là ông trùm giải trí kỹ thuật số.

Điểm khác biệt? Donaldson không đơn thuần "làm video" — anh điều hành một hệ sinh thái sản xuất nội dung quy mô ngang ngửa Hollywood với một quy trình làm việc chặt chẽ, được tối ưu hóa đến từng chi tiết, nhưng tốc độ và sự linh hoạt lại vượt xa.

Hiệu quả

Thông qua các cuộc phỏng vấn với cựu nhân viên và tài liệu nội bộ, tờ Business Insider (BI) đã vẽ lại bức tranh hậu trường.

Nếu có một từ có thể khiến cả đội ngũ sáng tạo của MrBeast "ớn lạnh," đó chính là cái lắc đầu của MrBeast. Vốn là một người hiểu rõ khán giả của mình hơn ai hết, Donaldson sẽ ngay lập tức loại bỏ bất kỳ ý tưởng nào mà anh cho là có thể gây ra phản ứng tiêu cực. Điều này cho thấy sự tập trung tuyệt đối vào trải nghiệm người xem.

Tuy nhiên, MrBeast cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cái lắc đầu từ nhân viên của mình. Đối với anh, không có gì là không thể.

Một cựu nhân viên tiết lộ, "Bạn không chỉ dừng lại vì một người nói không, bạn phải dừng lại khi tất cả các lựa chọn khả thi đã được thử."

Thái độ này đã thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng và tạo ra những video "điên rồ" nhất.

Mặt khác, dù phủ nhận việc mô phỏng các hãng phim truyền thống, quy trình của MrBeast không phải là ngẫu hứng, mà là một hệ thống được xây dựng bài bản với 5 bước chính: từ ý tưởng → thẩm định → sản xuất → hậu kỳ → phân tích dữ liệu.

- Nhà máy ý tưởng: Khởi đầu với một đội ngũ chuyên biệt, nhiệm vụ của họ là "săn lùng" các xu hướng và ý tưởng tiềm năng trên YouTube. Hàng trăm ý tưởng được đưa ra, nhưng chỉ những ý tưởng xuất sắc nhất mới được trình lên MrBeast. Điều này tương tự như quá trình phát triển kịch bản ở Hollywood, nơi các biên kịch đưa ý tưởng của mình đến các nhà điều hành studio.

- Đánh giá tính khả thi: Sau khi được phê duyệt, các ý tưởng sẽ được chuyển đến một nhóm sản xuất để tính toán chi phí và khả năng thực hiện. Mặc dù có những ý tưởng quá tham vọng, nhưng đội ngũ được khuyến khích tìm mọi cách để biến chúng thành hiện thực, thay vì từ chối ngay lập tức.

- Cỗ máy nội dung tại Greenville: Quá trình sản xuất diễn ra tại quê nhà của Donaldson. Với hàng trăm máy quay được sử dụng để ghi lại mọi khoảnh khắc, MrBeast ưu tiên số lượng hơn chất lượng khi quay phim để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Các vai trò sản xuất cũng được tùy chỉnh với những tên gọi độc đáo như "friends of friends" (bạn của bạn bè) thay vì "trợ lý sản xuất."

- Hậu kỳ dựa trên dữ liệu: Hàng trăm giờ quay phim được rút gọn thành một video duy nhất. Đội ngũ dựng phim tập trung vào việc tối ưu hóa khả năng giữ chân người xem (retention editing). MrBeast tận dụng triệt để dữ liệu phân tích của YouTube để xác định chính xác thời điểm người xem rời đi và điều chỉnh video cho phù hợp.

- Xuất bản và phân tích: Sau khi video hoàn thành, nó sẽ được dịch ra nhiều ngôn ngữ, thử nghiệm ảnh thumbnail và theo dõi hiệu suất chặt chẽ. Dữ liệu từ mỗi video giúp anh điều chỉnh chiến lược cho các video tiếp theo, tạo thành một vòng lặp cải tiến liên tục.

Ông trùm truyền thông

Mặc dù từ chối các khái niệm cũ của Hollywood, nhưng cách làm việc của MrBeast lại có nhiều điểm tương đồng. Anh sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho một dự án, nhưng cũng sẵn sàng hủy bỏ nó nếu chất lượng không đạt chuẩn, giống như cách các hãng phim lớn "khai tử" một bộ phim không thành công.

Điểm cốt lõi khiến MrBeast khác biệt với hầu hết nhà sáng tạo khác là cách anh kết hợp nghệ thuật kể chuyện với khoa học dữ liệu. YouTube cung cấp biểu đồ thời gian thực cho thấy chính xác giây nào người xem rời đi — và mỗi giây ấy trở thành thông tin chiến lược cho video kế tiếp.

Nhìn vào quy trình sản xuất của MrBeast, chúng ta có thể thấy một hình mẫu mới cho ngành truyền thông: một sự kết hợp giữa sự sáng tạo bùng nổ của YouTube và tính chuyên nghiệp, bài bản của Hollywood.

Với một hệ thống được xây dựng dựa trên sự kiên trì, dữ liệu và một tầm nhìn độc đáo, MrBeast đã tạo ra một đế chế nội dung mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên không phải ai cũng sao chép được công thức này khi thiếu nguồn lực khổng lồ (tài chính, nhân sự, thiết bị) cùng khả năng ra quyết định dứt khoát dựa trên dữ liệu và trực giác.

Như một cựu nhân viên nhận xét: "Nhiều người có thể bắt chước ý tưởng, nhưng không ai có được toàn bộ ‘cỗ máy’ như anh ấy."

MrBeast đã chứng minh rằng YouTube không chỉ là nơi chia sẻ video — nó có thể vận hành như một xưởng phim toàn cầu, nơi mỗi khung hình đều được tính toán để chinh phục người xem.

Nếu Hollywood là biểu tượng của thế kỷ 20, thì "cỗ máy nội dung" ở Greenville có thể chính là hình mẫu cho ngành giải trí thế kỷ 21.

*Nguồn: BI, Fortune