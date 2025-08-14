Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện cục vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng khi đang quay video YouTube

14-08-2025 - 10:29 AM | Tài chính quốc tế

Phát hiện cục vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng khi đang quay video YouTube

Đây là phát hiện có giá trị nhất từ trước tới nay của người đàn ông đào vàng nghiệp dư này.

Một người đào vàng nghiệp dư tại khu vực Goldfields, Tây Úc đã bất ngờ phát hiện cục vàng nặng 7 ounce (khoảng 198 gram) khi đang quay video hướng dẫn tìm vàng.

Kevin Richardson – chủ kênh YouTube chia sẻ mẹo và kỹ thuật đãi vàng – phát hiện vàng khi đang thị phạm cho người xem tầm quan trọng của việc tìm kiếm dưới các bụi cây gần thành phố Kalgoorlie. Sau một lúc thì máy dò kim loại phát ra tín hiệu mạnh. Ban đầu, ông nghĩ chỉ là vỏ lon cũ do thợ mỏ để lại, nhưng khi đào lên, không thấy lon nào cả.

Ông gọi vợ, bà Eliza, tới quay phim “phòng khi tìm được thứ gì đó”. Chỉ đến khi cầm cục đất nặng tay lên và thấy vàng lấp lánh bên trong, ông mới tin mình đã đào trúng vàng. “Tôi cứ nghĩ là đầu đạn hay mảnh thiếc, nhưng cảm giác nặng tay khiến tôi biết ngay đó là vàng”, Richardson chia sẻ. Video đã ghi lại khoảnh khắc ông hét lên: “Trời ơi! Đây là vàng! Nhìn kích thước của nó kìa”, rồi hôn lên cục vàng.

Phát hiện cục vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng khi đang quay video YouTube- Ảnh 1.

Theo thị giá hiện tại, cục vàng này có thể trị giá hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ VNĐ), đủ để Richardson trả hết khoản nợ mua chiếc xe caravan. Đây cũng là phát hiện lớn nhất của ông sau nhiều năm tìm vàng, vượt xa mục tiêu ban đầu là tìm được cục 1 ounce.

Richardson cho biết, bí quyết tìm vàng nằm ở sự kiên trì và nghiên cứu kỹ địa điểm. "Nhiều người mua máy dò rồi đi tìm bừa. Muốn có kết quả, bạn phải nghiên cứu kỹ và khai thác thật cẩn thận khu vực tiềm năng", ông nói.

Tây Úc hiện là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích tìm vàng, với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền bang. Richardson dự định bán cục vàng tìm được cho một nhà buôn, đồng thời đặt làm bản sao của cục vàng để trưng bày tại nhà.

Theo ABC News

Y Vân

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của nền kinh tế 2,14 nghìn tỷ USD: Người trẻ nợ tín dụng ‘ngập đầu’ chỉ để đi chợ, trả phí gửi xe, khoác áo sang, dùng xe hiệu cũng chỉ là tiền đi vay

Buồn của nền kinh tế 2,14 nghìn tỷ USD: Người trẻ nợ tín dụng ‘ngập đầu’ chỉ để đi chợ, trả phí gửi xe, khoác áo sang, dùng xe hiệu cũng chỉ là tiền đi vay Nổi bật

Đột kích tư gia viên chức quy hoạch đô thị lương tháng chưa đến 26 triệu, tịch thu núi tiền mặt 25,5 tỷ, vàng bạc và kim cương trị giá 69 tỷ đồng

Đột kích tư gia viên chức quy hoạch đô thị lương tháng chưa đến 26 triệu, tịch thu núi tiền mặt 25,5 tỷ, vàng bạc và kim cương trị giá 69 tỷ đồng Nổi bật

Một khi Fed cắt giảm lãi suất, tài sản này dự kiến sẽ bùng nổ, nối dài kỷ lục nửa năm qua

Một khi Fed cắt giảm lãi suất, tài sản này dự kiến sẽ bùng nổ, nối dài kỷ lục nửa năm qua

10:15 , 14/08/2025
Đức và Nhật Bản từng phát triển nhưng đều không thành công, Trung Quốc làm được chỉ trong 5 tháng: Dùng công nghệ đỉnh cao, ra mắt tua-bin 'nước' tạo 'vòng lặp năng lượng' đầu tiên trên thế giới

Đức và Nhật Bản từng phát triển nhưng đều không thành công, Trung Quốc làm được chỉ trong 5 tháng: Dùng công nghệ đỉnh cao, ra mắt tua-bin 'nước' tạo 'vòng lặp năng lượng' đầu tiên trên thế giới

10:08 , 14/08/2025
Tranh chấp biên giới: Thị trường Campuchia 'chao đảo', thương hiệu Thái Lan 'lao đao'

Tranh chấp biên giới: Thị trường Campuchia 'chao đảo', thương hiệu Thái Lan 'lao đao'

09:56 , 14/08/2025
Nợ công Mỹ chạm mức cao kỷ lục 37.000 tỷ USD

Nợ công Mỹ chạm mức cao kỷ lục 37.000 tỷ USD

09:09 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên