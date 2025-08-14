Phát hiện cục vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng khi đang quay video YouTube

Một người đào vàng nghiệp dư tại khu vực Goldfields, Tây Úc đã bất ngờ phát hiện cục vàng nặng 7 ounce (khoảng 198 gram) khi đang quay video hướng dẫn tìm vàng.

Kevin Richardson – chủ kênh YouTube chia sẻ mẹo và kỹ thuật đãi vàng – phát hiện vàng khi đang thị phạm cho người xem tầm quan trọng của việc tìm kiếm dưới các bụi cây gần thành phố Kalgoorlie. Sau một lúc thì máy dò kim loại phát ra tín hiệu mạnh. Ban đầu, ông nghĩ chỉ là vỏ lon cũ do thợ mỏ để lại, nhưng khi đào lên, không thấy lon nào cả.

Ông gọi vợ, bà Eliza, tới quay phim “phòng khi tìm được thứ gì đó”. Chỉ đến khi cầm cục đất nặng tay lên và thấy vàng lấp lánh bên trong, ông mới tin mình đã đào trúng vàng. “Tôi cứ nghĩ là đầu đạn hay mảnh thiếc, nhưng cảm giác nặng tay khiến tôi biết ngay đó là vàng”, Richardson chia sẻ. Video đã ghi lại khoảnh khắc ông hét lên: “Trời ơi! Đây là vàng! Nhìn kích thước của nó kìa”, rồi hôn lên cục vàng.

Theo thị giá hiện tại, cục vàng này có thể trị giá hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ VNĐ), đủ để Richardson trả hết khoản nợ mua chiếc xe caravan. Đây cũng là phát hiện lớn nhất của ông sau nhiều năm tìm vàng, vượt xa mục tiêu ban đầu là tìm được cục 1 ounce.

Richardson cho biết, bí quyết tìm vàng nằm ở sự kiên trì và nghiên cứu kỹ địa điểm. "Nhiều người mua máy dò rồi đi tìm bừa. Muốn có kết quả, bạn phải nghiên cứu kỹ và khai thác thật cẩn thận khu vực tiềm năng", ông nói.

Tây Úc hiện là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích tìm vàng, với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền bang. Richardson dự định bán cục vàng tìm được cho một nhà buôn, đồng thời đặt làm bản sao của cục vàng để trưng bày tại nhà.

Theo ABC News