Bạc bất ngờ vượt Nvidia, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai thế giới chỉ sau vàng

13-01-2026 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

Diễn biến hiếm trên thị trường tài sản toàn cầu: bạc tăng vọt đầu tháng 1/2026, đẩy giá trị ước tính lên hơn 4.600 tỷ USD và tạm thời vượt vốn hoá Nvidia.

Trong vài phiên giao dịch đầu tháng 1/2026, giá bạc leo dốc mạnh, kéo tổng giá trị thị trường ước tính của kim loại này lên khoảng 4,5-4,65 nghìn tỷ USD. Con số trên dựa trên giá giao ngay nhân với lượng bạc lưu hành và nắm giữ bởi các tổ chức tài chính, ETF và nhà đầu tư vật chất.

Ở mức đỉnh, bạc tạm thời vượt vốn hoá của Nvidia, công ty từng xếp thứ hai thế giới về giá trị thị trường. Nvidia thời điểm đó ghi nhận vốn hoá quanh 4,55-4,60 nghìn tỷ USD, trước khi thị trường có các biến động điều chỉnh.

Bạc bất ngờ vượt Nvidia, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai thế giới chỉ sau vàng- Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Sự kiện được coi là hiếm trong bối cảnh tài sản toàn cầu, khi một hàng hoá công nghiệp như bạc leo lên vị trí thứ hai, chỉ đứng sau vàng. Giá trị thị trường ước tính của vàng hiện duy trì ở mức hơn 31 nghìn tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu trong nhóm tài sản có quy mô vốn hoá lớn nhất.

Theo giới phân tích, đà tăng của bạc xuất phát từ nhiều yếu tố: nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng, bán dẫn và công nghệ AI tăng nhanh; tồn kho bạc toàn cầu giảm xuống vùng thấp lịch sử; cùng xu hướng nhà đầu tư tìm tới tài sản vật chất khi lãi suất và rủi ro thị trường tài chính biến động.

Dù vậy, diễn biến này mang tính thời điểm. Sau giai đoạn tăng nóng, giá bạc đã có phiên điều chỉnh và vốn hoá thị trường của Nvidia trở lại vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Các chuyên gia lưu ý việc so sánh giữa tài sản vật chất và cổ phiếu cần được nhìn nhận trong bối cảnh khác nhau, bởi cách tính vốn hoá của hai nhóm tài sản là không tương đồng.

Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hiện tượng bạc vượt Nvidia cho thấy mức độ biến động mạnh của thị trường hàng hoá công nghiệp trong giai đoạn gần đây, phản ánh cả nhu cầu công nghệ lẫn yếu tố đầu cơ tài chính. Đây cũng được xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua giá trị tài sản toàn cầu đang bước vào giai đoạn khó dự đoán hơn.

Giá bạc tăng quá "sốc", đến Elon Musk cũng đã phải lên tiếng

Theo Thế Duyệt

