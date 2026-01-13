Nghị sĩ Quốc hội Mỹ trình dự luật sáp nhập Greenland

Dự luật “Sáp nhập và Trở thành tiểu bang của Greenland”, do Hạ nghị sĩ bang Florida Randy Fine (đảng Cộng hòa) đệ trình hôm 12/1, sẽ cho phép Tổng thống Mỹ thực hiện “bất kỳ bước nào cần thiết để sáp nhập hoặc giành được Greenland”, và yêu cầu báo cáo lên Quốc hội nêu rõ các bước cần thiết để Greenland cuối cùng được công nhận là một tiểu bang của Mỹ.

Ông Fine tuyên bố trong một thông cáo báo chí: “Greenland không phải là một tiền đồn xa xôi mà chúng ta có thể bỏ qua - nó là một tài sản an ninh quốc gia sống còn. Ai kiểm soát Greenland sẽ kiểm soát các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Bắc Cực và cấu trúc an ninh bảo vệ Mỹ”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các nhà báo hôm 12/1 rằng, việc giành lại Greenland vẫn là một “ưu tiên” của Tổng thống Trump, mặc dù bà cho biết không có mốc thời gian cụ thể nào cho hành động này.

Số phận của dự luật tại Quốc hội vẫn chưa chắc chắn, vì viễn cảnh chiếm đoạt bằng vũ lực đã vấp phải sự chỉ trích ngay cả từ giới chính trị Mỹ.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul nhận định rằng, kế hoạch này có thể sẽ phản tác dụng, trong khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cảnh báo rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm Greenland bằng vũ lực sẽ thực sự "chấm dứt NATO".

Đan Mạch khẳng định Greenland sẽ không bị bán hoặc nhượng lại.

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, nhấn mạnh rằng, tương lai của hòn đảo nên được quyết định bởi người dân nơi đây, phần lớn trong số họ đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị trong Vương quốc Đan Mạch.