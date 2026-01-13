Ngành kinh tế tỷ đô của Campuchia sụt giảm toàn diện

Kiri Post dẫn tin từ báo cáo thị trường mới cho thấy xung đột biên giới kéo theo chuỗi phản ứng tiêu cực đối với du lịch Campuchia vào cuối năm 2025. Việc đóng cửa các cửa khẩu đường bộ với Thái Lan, cùng lúc nhiều quốc gia phát đi cảnh báo du lịch và các công ty bảo hiểm mở rộng điều khoản loại trừ, khiến nhiều nhà điều hành tour rút sản phẩm khỏi Campuchia.

Những cú sốc này đặc biệt ảnh hưởng tới các tuyến du lịch liên quan đến Angkor và nền kinh tế địa phương phụ thuộc nặng vào du lịch tại Siem Reap.

Theo nghiên cứu, sự sụt giảm mạnh của dòng khách Thái Lan - một trong những nguồn khách quan trọng nhất - đã làm doanh thu du lịch trong nửa cuối năm 2025 có thể giảm từ 650 triệu USD đến tối đa 1,25 tỷ USD.

Báo cáo do công ty tư vấn Oudom công bố, ước tính doanh thu dịch vụ lưu trú tại các điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia giảm 45-60% trong nửa cuối năm 2025.

Doanh thu ăn uống giảm 35-50%, trong khi tại các khu vực phụ thuộc vào đền chùa, hoạt động bán lẻ và thủ công mỹ nghệ được mô tả là "gần như sụp đổ hoàn toàn".

Không chỉ thiệt hại kinh tế, thị trường lao động du lịch cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc. Năm 2024, ngành du lịch Campuchia tạo ra khoảng 630.000 việc làm trực tiếp. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2025, ước tính có từ 150.000 đến 250.000 lao động bị mất việc hoặc buộc phải nghỉ việc tạm thời.

Đáng chú ý, trong bức tranh ảm đạm đó, Siem Reap là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Là nơi tọa lạc của Angkor Wat, trung tâm du lịch lớn nhất Campuchia, Siem Reap phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dòng khách quốc tế.

Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý và Bảo tồn Khu di tích Angkor (APSARA Authority) cho thấy doanh số vé quốc tế vào Angkor Wat giảm rõ rệt từ giữa năm 2025. Trong tháng 7, lượng vé bán ra giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lên tới 25,7% vào tháng 9.

Với cơ cấu kinh tế phụ thuộc sâu vào du lịch, Siem Reap chịu thiệt hại lan tỏa trên diện rộng. Báo cáo ước tính khoản lỗ 7-10 triệu USD từ vé tham quan Angkor có thể kéo theo thiệt hại kinh tế gián tiếp từ 200 triệu đến 350 triệu USD cho thành phố này trong nửa cuối năm 2025.

Du lịch là một "nguồn ngoại tệ" và nguồn cầu dịch vụ quan trọng của kinh tế Campuchia, vì kéo theo dòng tiền cho lưu trú, vận tải, ăn uống, bán lẻ và chuỗi cung ứng địa phương.

Theo Country Commercial Guide của Bộ Thương mại Mỹ, du lịch đóng góp khoảng 9,4% GDP Campuchia năm 2024 và tạo khoảng 3,6 tỷ USD doanh thu, trong bối cảnh lượng khách quốc tế đạt hơn 6,7 triệu lượt (tăng mạnh so với 2023 và đã nhích lên trên mức trước đại dịch). Con số này cho thấy du lịch không chỉ là "ngành mũi nhọn" về hình ảnh điểm đến, mà còn là kênh tạo việc làm và thu nhập cho hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ quanh các cực tăng trưởng như Phnom Penh – Siem Reap – vùng ven biển.

Báo cáo Cambodia Economic Update của World Bank ghi nhận tổng thu du lịch ước khoảng 3,08 tỷ USD năm 2023, thấp hơn đáng kể so với khoảng 4,9 tỷ USD năm 2019, chủ yếu vì chi tiêu bình quân/khách giảm dù thời gian lưu trú trung bình tăng.