Fed sẽ tăng lãi suất: Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ thay đổi dự báo 180 độ

13-01-2026 - 22:16 PM | Tài chính quốc tế

J.P. Morgan dự đoán động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tăng lãi suất vào năm 2027. Trong khi đó, Barclays, Goldman Sachs và Morgan Stanley lùi dự báo cắt giảm lãi suất đến giữa năm 2026 do dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ chưa quá xấu.

Fed sẽ tăng lãi suất: Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ thay đổi dự báo 180 độ- Ảnh 1.

J.P. Morgan đã rút lại dự báo về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 1, dự đoán động thái tiếp theo của Fed sẽ là tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào quý 3 năm 2027.

Dữ liệu tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm hơn dự kiến ​​trong tháng 12. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% và tăng trưởng tiền lương ổn định cho thấy thị trường lao động không quá xấu. Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1.

"Nếu thị trường lao động suy yếu trở lại trong những tháng tới, hoặc nếu lạm phát giảm đáng kể, Fed vẫn có thể nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay", J.P. Morgan cho biết trong một ghi chú.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự đoán 95% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 1, tăng so với mức 86% trước khi có dữ liệu.

Goldman Sachs và Barclays vốn dự báo cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và tháng 6, hiện dự đoán Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và tháng 12.

"Nếu thị trường lao động ổn định như chúng tôi dự đoán, Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có thể sẽ chuyển từ chế độ quản lý rủi ro sang chế độ bình thường hóa", Goldman cho biết trong một ghi chú cuối tuần trước. Goldman đã hạ xác suất suy thoái kinh tế Mỹ trong 12 tháng từ 30% xuống 20%.

Morgan Stanley cũng đã điều chỉnh dự báo, từ cắt giảm hai lần vào tháng 1 và tháng 4 sang cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 9.

Wells Fargo và BofA Global Research đều giữ nguyên dự đoán cắt giảm lãi suất vào ​​tháng 3, tháng 6 và vào tháng 6, tháng 7.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell leo thang sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự với ông Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed. Ông Powell gọi động thái này là “cái cớ” để gia tăng sức ép buộc Fed cắt giảm lãi suất theo mong muốn của tổng thống.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

