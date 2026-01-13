Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED có thể hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm

13-01-2026 - 11:52 AM | Tài chính quốc tế

FED nhiều khả năng hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm khi thị trường lao động Mỹ vẫn vững vàng, trong bối cảnh rủi ro chính trị gia tăng làm chính sách tiền tệ khó đoán.

FED có thể hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm - Ảnh 1.

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường tài chính Mỹ đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong kỳ vọng chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu việc làm tháng 12, dù tăng trưởng việc làm chậm lại nhưng tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% và tiền lương ổn định cho thấy thị trường lao động vẫn trụ vững.

Điều này khiến các ngân hàng lớn như Barclays, Goldman Sachs và Morgan Stanley đồng loạt nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hoãn việc cắt giảm lãi suất đến giữa năm nay.

Đáng chú ý, JP Morgan thậm chí đã rút lại dự báo nới lỏng chính sách, nhận định bước đi tiếp theo của FED có thể là tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào quý III/2027.

Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy 95% khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào ngày 27-28/1 tới.

Bên cạnh áp lực kinh tế, căng thẳng chính trị cũng leo thang khi Chủ tịch FED Jerome Powell tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dùng các cáo trạng hình sự để can thiệp vào tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế tích cực và rủi ro chính trị đang khiến lộ trình lãi suất của Mỹ trở nên khó đoán định.

Theo An Ngọc

VTV

Từ Khóa:
lãi suất, FED

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 Nổi bật

Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát

Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát Nổi bật

Nóng: NASA đưa ra quyết định chưa từng có trong tiền lệ, hủy bỏ nhiệm vụ ngoài vũ trụ

Nóng: NASA đưa ra quyết định chưa từng có trong tiền lệ, hủy bỏ nhiệm vụ ngoài vũ trụ

11:22 , 13/01/2026
1 USD đổi được 1,4 triệu, lạm phát tăng vọt hơn 40%, người dân phẫn nộ: Chuyện gì đang xảy ra ở quốc gia quan trọng của BRICS?

1 USD đổi được 1,4 triệu, lạm phát tăng vọt hơn 40%, người dân phẫn nộ: Chuyện gì đang xảy ra ở quốc gia quan trọng của BRICS?

10:59 , 13/01/2026
Moscow đã có 4 lý do để tự hào về ngành hàng không của mình

Moscow đã có 4 lý do để tự hào về ngành hàng không của mình

10:45 , 13/01/2026
Cựu Bộ trưởng giáo dục Indonesia bị truy tố vì gây thất thoát 125 triệu USD, Google cũng bị vạ lây vì bê bối chấn động ĐNÁ

Cựu Bộ trưởng giáo dục Indonesia bị truy tố vì gây thất thoát 125 triệu USD, Google cũng bị vạ lây vì bê bối chấn động ĐNÁ

10:16 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên