FED có thể hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường tài chính Mỹ đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong kỳ vọng chính sách tiền tệ. Theo dữ liệu việc làm tháng 12, dù tăng trưởng việc làm chậm lại nhưng tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% và tiền lương ổn định cho thấy thị trường lao động vẫn trụ vững.

Điều này khiến các ngân hàng lớn như Barclays, Goldman Sachs và Morgan Stanley đồng loạt nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hoãn việc cắt giảm lãi suất đến giữa năm nay.

Đáng chú ý, JP Morgan thậm chí đã rút lại dự báo nới lỏng chính sách, nhận định bước đi tiếp theo của FED có thể là tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào quý III/2027.

Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy 95% khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào ngày 27-28/1 tới.

Bên cạnh áp lực kinh tế, căng thẳng chính trị cũng leo thang khi Chủ tịch FED Jerome Powell tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dùng các cáo trạng hình sự để can thiệp vào tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế tích cực và rủi ro chính trị đang khiến lộ trình lãi suất của Mỹ trở nên khó đoán định.