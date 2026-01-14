Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thái Lan: Cần cẩu đổ sập xuống đoàn tàu đang chạy, ít nhất 22 người thiệt mạng

14-01-2026 - 14:23 PM | Tài chính quốc tế

Phần lớn hành khách trên tàu là học sinh và người dân địa phương đang trên đường đi học và đi làm.

Theo thông tin mới nhất từ Khaosod, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một cần cẩu xây dựng đường sắt trên cao đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) vào sáng nay, ngày 14 tháng 1 năm 2026.

Hình ảnh tại hiện trường

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng tại khu vực gần cộng đồng Baan Thanon Kot, huyện Sikhiu. Theo các báo cáo mới nhất, chiếc cần cẩu thuộc dự án xây dựng Đường sắt cao tốc Bangkok – Nong Khai đã đổ sập trúng đoàn tàu số 21 đang trên hành trình từ Bangkok đi Ubon Ratchathani.

Khi vụ va chạm xảy ra, đoàn tàu vừa rời khỏi ga Nong Nam Khun thì cấu trúc thép khổng lồ đổ xuống, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn ngay sau đó. Phần lớn hành khách trên tàu là học sinh và người dân địa phương đang trên đường đi học và đi làm.

Các đội cứu hộ từ nhiều tổ chức như Hook 31, Phromtham Sikhiu và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã phải sử dụng thiết bị cắt kim loại để giải cứu những hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu bị biến dạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong đã tăng lên con số 22 người, trong khi số người bị thương được báo cáo là hơn 30 người. Các đơn vị viễn thông và cảnh sát giao thông cũng đã được điều động để hỗ trợ công tác cứu hộ và duy trì liên lạc tại hiện trường.

Dự án đường sắt cao tốc Bangkok – Nong Khai là một phần trong kế hoạch hạ tầng trọng điểm nhằm kết nối Thái Lan với Trung Quốc thông qua Lào. Giai đoạn đầu của dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028, nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng này chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi lớn về quy trình an toàn trong thi công.

Nguồn: Khaosod

Thái Lan nói Campuchia phóng hơn 250 máy bay không người lái qua biên giới, bất chấp lệnh ngừng bắn

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

