Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Con mắt trong không gian' đầu tiên do Thái Lan chế tạo gặp sự cố ngay sau khi phóng từ Ấn Độ

13-01-2026 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã xác nhận một sự cố bất thường trong quá trình phóng tên lửa mang theo vệ tinh quan sát Trái đất độ phân giải cao THEOS-2A của Thái Lan.

Tờ Bangkok Post đưa tin, THEOS-2A - vệ tinh quan sát Trái đất đầu tiên do Thái Lan chế tạo - được phóng lúc 11:48 ngày 12/1 (giờ Thái Lan) từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở đảo Sriharikota, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Tuy nhiên, Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Thông tin Địa lý (GISTDA) sau đó đã xác nhận rằng THEOS-2A có thể đã không đạt được vị trí dự định trên quỹ đạo.

Vệ tinh THEOS-2A do Thái Lan sản xuất được phóng vào ngày 12/1 nhưng đã gặp sự cố bất thường làm gián đoạn quá trình quay của tên lửa, khiến đường bay bị lệch hướng. Nguồn: GISTDA

GISTDA dẫn lời tuyên bố của Chủ tịch ISRO V Narayanan cho biết, tên lửa đẩy vệ tinh cực (PSLV) có bốn tầng - hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn và hai tầng sử dụng nhiên liệu lỏng.

Quá trình phóng diễn ra suôn sẻ cho đến khi kết thúc giai đoạn thứ ba, khi một lỗi được phát hiện gây ra sự bất thường nhỏ trong tốc độ quay của tên lửa.

Ông Narayanan cho biết, đường bay của tên lửa sau đó đã lệch khỏi kế hoạch dự định ban đầu.

Buổi phát sóng trực tiếp buổi phóng đã được phát trên trang Facebook của GISTDA nhưng đã bị gián đoạn sau vài phút trước khi tiếp tục với lời giải thích của ông Narayanan rằng một sự cố bất thường đã được phát hiện trong giai đoạn thứ ba.

GISTDA cho biết những sự bất thường như vậy có thể xảy ra và đội ngũ kỹ thuật của họ đang hợp tác chặt chẽ với ISRO để phân tích dữ liệu chuyến bay.

Theo nhóm kỹ thuật, kịch bản xấu nhất là vệ tinh không thể lên tới quỹ đạo và rơi trở lại Trái đất.

Một khả năng khác là nó đã lên tới quỹ đạo nhưng chưa đạt được vị trí dự định cần thiết để hoạt động đầy đủ chức năng.

Bangkok Post đưa tin, vệ tinh THEOS-2A nặng 100 kg được phát triển bởi một nhóm 20 kỹ sư vũ trụ người Thái Lan, bao gồm cả thiết kế và sản xuất. Đây là vệ tinh đầu tiên của Thái Lan được chế tạo bằng vật liệu cấp công nghiệp và là một phần trong chính sách kinh tế vũ trụ của chính phủ nước này nhằm khuyến khích các công ty trong nước đầu tư và phát triển và vào công nghệ và vật liệu vũ trụ.

Gistda cho biết THEOS-2A được thiết kế để hoạt động như một "con mắt trong không gian", cung cấp dữ liệu chính xác hơn để hỗ trợ hoạch định chính sách trong ứng phó thảm họa, quản lý tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp thông minh, quy hoạch đô thị và bảo vệ môi trường.

Mục đích của THEOS-2A cũng là đặt nền tảng công nghệ cho vệ tinh THEOS-3 trong tương lai.

Biên giới Campuchia - Thái Lan 'hạ nhiệt': Mỹ lập tức có động thái

Theo Duy Nguyễn

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
thái lan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 USD đổi được 1,4 triệu, lạm phát tăng vọt hơn 40%, người dân phẫn nộ: Chuyện gì đang xảy ra ở quốc gia quan trọng của BRICS?

1 USD đổi được 1,4 triệu, lạm phát tăng vọt hơn 40%, người dân phẫn nộ: Chuyện gì đang xảy ra ở quốc gia quan trọng của BRICS? Nổi bật

Chủ tịch Fed Jerome Powell bị điều tra hình sự: Làn sóng chỉ trích bất ngờ bùng nổ, hàng loạt quan chức lớn của Mỹ lên tiếng

Chủ tịch Fed Jerome Powell bị điều tra hình sự: Làn sóng chỉ trích bất ngờ bùng nổ, hàng loạt quan chức lớn của Mỹ lên tiếng Nổi bật

Startup AI Trung Quốc rời bỏ quê hương để gọi vốn từ Mỹ: Làn sóng 'rửa trụ sở' khiến Bắc Kinh 'tuýt còi'

Startup AI Trung Quốc rời bỏ quê hương để gọi vốn từ Mỹ: Làn sóng 'rửa trụ sở' khiến Bắc Kinh 'tuýt còi'

13:39 , 13/01/2026
Alphabet gia nhập câu lạc bộ 4.000 tỷ USD

Alphabet gia nhập câu lạc bộ 4.000 tỷ USD

13:12 , 13/01/2026
FED có thể hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm

FED có thể hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm

11:52 , 13/01/2026
Nóng: NASA đưa ra quyết định chưa từng có trong tiền lệ, hủy bỏ nhiệm vụ ngoài vũ trụ

Nóng: NASA đưa ra quyết định chưa từng có trong tiền lệ, hủy bỏ nhiệm vụ ngoài vũ trụ

11:22 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên