Hơn 20 tàu cao tốc bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn tại Thái Lan

(Ảnh: The Nation)

Vụ hỏa hoạn đã khiến hơn 20 tàu cao tốc bị phá hủy, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch địa phương. Thống đốc tỉnh Phuket đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm dầu tràn ra biển.

Theo cảnh sát đồn Chalong, khoảng 4h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại khu vực cầu cảng. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một tàu cao tốc, kèm theo tiếng nổ lớn, sau đó nhanh chóng lan sang các phương tiện neo đậu lân cận do gió biển mạnh thổi các mảnh vỡ đang cháy sang xung quanh.

(Ảnh: The Nation)

Phó Thống đốc tỉnh Phuket Adul Chuthong cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền tỉnh đã huy động các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu hộ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy từ các đô thị Chalong, Rawai, Wichit, Karon cùng nhiều đơn vị khác đã điều động xe chữa cháy và nhân lực, phun nước dập lửa, đồng thời cắt dây neo để tách các tàu ra xa nhau nhằm hạn chế đám cháy lan rộng.

Tuy nhiên, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do thủy triều xuống thấp, khiến việc tiếp cận hiện trường bị hạn chế và đám cháy chưa thể được khống chế ngay lập tức. Thống đốc Phuket đã yêu cầu Cục Hàng hải tỉnh sử dụng bọt chuyên dụng để dập lửa và ngăn chặn dầu loang ra biển, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và giám định pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát hệ thống camera giám sát tại cầu cảng và các tuyến đường xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

(Ảnh: The Nation)

Theo đánh giá ban đầu, hơn 20 tàu cao tốc bị hư hỏng, nhiều tàu trong số đó đã được nạp đầy nhiên liệu để phục vụ du khách đi tham quan các đảo lân cận. Khi thủy triều lên vào cuối buổi sáng, lực lượng chức năng bắt đầu di dời các tàu khỏi khu vực nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường biển.

Một chủ tàu cho biết 3 tàu cao tốc của ông, mỗi chiếc trị giá khoảng 5 triệu Baht, đã bị hư hại nặng, buộc ông phải hủy toàn bộ lịch trình trong ngày, ảnh hưởng đến hơn 100 du khách. Thiệt hại được đánh giá là rất nghiêm trọng, không chỉ về kinh tế mà còn đối với hoạt động du lịch của Phuket trong thời gian tới.