Bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc ghi nhận một con số kỷ lục gần 1,2 nghìn tỷ USD, IMF phải lên tiếng

Theo dữ liệu hải quan công bố ngày 14/1, xuất khẩu tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước lên 3,77 nghìn tỷ USD trong năm 2025, cao hơn mức tăng 5% do nhà cung cấp dữ liệu tài chính Wind dự báo.

Kim ngạch nhập khẩu trong cùng kỳ vẫn ổn định ở mức 2,58 nghìn tỷ USD, vượt xa mức giảm 0,09% do Wind dự báo.

Như vậy, thặng dư của Trung Quốc đạt kỷ lục 1,19 nghìn tỷ USD năm 2025.

Chỉ riêng trong tháng 12, xuất khẩu đã tăng 6,6%, vượt xa mức dự báo 2,2% và cao hơn mức tăng trưởng 5,9% được ghi nhận trong tháng 11. Nhập khẩu trong tháng tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo giảm 0,3% và tăng tốc so với mức tăng 1,9% của tháng 11.

Căng thẳng thương mại với Mỹ đã khiến hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ giảm 2 chữ số trong phần lớn năm ngoái.

Khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc tăng cường xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ, sự mất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng đã gây ra lo ngại từ các đối tác thương mại lớn, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc lần đầu vượt 1 nghìn tỉ USD, chạm mốc 1.080 tỉ USD chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025.﻿

Trong một cuộc họp báo hồi tháng 12, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva đã kêu gọi Bắc Kinh chuyển hướng khỏi việc phụ thuộc vào xuất khẩu để tăng trưởng và đẩy nhanh nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Giới chức Trung Quốc đã cam kết mở rộng nhập khẩu và hướng tới cân bằng thương mại.

Zhiwei Zhang, chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, dự đoán Bắc Kinh sẽ giữ nguyên lập trường chính sách kinh tế vĩ mô ít nhất trong quý 1/2026, vì xuất khẩu mạnh mẽ giúp bù đắp cho nhu cầu trong nước yếu và căng thẳng thương mại với Mỹ đã hạ nhiệt.

Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí dỡ bỏ một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và thuế đối ứng một thỏa thuận tạm ngừng thương chiến sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tham khảo: CNBC, SCMP﻿