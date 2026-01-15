Nga lắc đầu về lệnh ngừng bắn, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14-1 ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng.

Động thái này kéo theo việc rà soát lại các quy định về giờ giới nghiêm tại các địa phương và thành lập một sở chỉ huy năng lượng tại Kiev cùng nhiều biện pháp đặc biệt khác.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo Kyiv Post, hôm 13-1, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Nga vào Kryvyi Rih đã cắt đứt nguồn cung cấp nhiệt sưởi cho hơn 700 tòa nhà chung cư giữa lúc nhiệt độ giảm xuống còn –7°C.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban bố tình trạng khẩn cấp về lĩnh vực năng lượng Ukraine. Ảnh: Telegram

Viết trên Telegram, ông Zelensky công bố kế hoạch nhằm đối phó với những hậu quả "nghiêm trọng" từ các cuộc không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng, cũng như tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt, tập trung vào 3 lĩnh vực chính.

Thứ nhất, ông cho biết một sở chỉ huy đặc biệt sẽ được thành lập tại Kiev để điều phối toàn thời gian việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Ông Denys Shmyhal, người vừa đảm nhận chức bộ trưởng năng lượng kiêm phó thủ tướng thứ nhất, sẽ giám sát dự án này.

Thứ hai, các quan chức sẽ cắt giảm thủ tục hành chính và tìm kiếm các hướng đi mới để giải quyết khủng hoảng năng lượng trong dài hạn. Ông nói thêm rằng chính phủ cũng đang tìm cách tăng cường nhập khẩu điện vào Ukraine.

Cuối cùng, ông Zelensky cho biết đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị rà soát lại các quy định giới nghiêm của Ukraine trong giai đoạn lạnh nhất năm này.

Ông Zelensky nói thêm rằng các quan chức chính quyền địa phương sẽ đưa ra "những đề xuất phù hợp" để nới lỏng quy định giới nghiêm ở một số khu vực nhất định nhưng chỉ trong phạm vi tình hình an ninh cho phép.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine nhưng việc bàn về một lệnh ngừng bắn trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện là không nghiêm túc.

Khi được hỏi về thông tin của hãng tin Bloomberg rằng đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner sẽ đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Lavrov nói rằng ông Putin đã nhiều lần khẳng định ông sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về hòa bình ở Ukraine.

Ông Lavrov nói thêm sẽ rất hữu ích nếu Washington thông báo cho Moscow về các đề xuất hòa bình mới nhất về xung đột Ukraine.