Lại thêm 1 vụ sập cần cẩu tại Thái Lan gây thương vong trong 2 ngày liên tiếp

Bi kịch lại ập đến vào sáng nay (15/1) khi một chiếc cần cẩu rơi xuống gần cầu sông Tha Chin ở Thái Lan, khiến một người chết và những người khác bị thương. Cần cẩu xây dựng đổ sập trên đường Rama 2, đoạn trước cầu sông Tha Chin, tỉnh Samut Sakhon. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra.

Phóng viên đưa tin rằng một chiếc cần cẩu xây dựng đã đổ sập trên đường Rama 2 (hướng xuất tỉnh) thuộc tỉnh Samut Sakhon, cụ thể là đoạn trước đường dẫn lên cầu sông Tha Chin vào lúc 9 giờ 15 phút sáng thứ Năm (ngày 15 tháng 1).

Các báo cáo ban đầu xác nhận 1 người tử vong và vài người bị thương. Nhà chức trách hiện đang điều tra hiện trường.

Chính quyền đã phong tỏa khu vực và khuyến cáo người lái xe nên tránh tuyến đường này do ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Hình ảnh tại hiện trường

Đường Rama 2 là tuyến đường chính đang trải qua nhiều dự án xây dựng quy mô lớn, dẫn đến nhiều vụ tai nạn tại các công trường. Người dân đang kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường nghiêm túc các biện pháp an toàn.

Ngày hôm qua (14/1), một vụ sập cần cẩu vào đoàn tàu đang chạy khác đã khiến ít nhất 32 người tử vong. Tai nạn xảy ra tại khu vực đường sắt Ban Thanon Khot (tỉnh Nakhon Ratchasima), đoàn tàu từ Bangkok đi Ubon Ratchathani đã gặp tai nạn trên đoạn tuyến thuộc dự án đường sắt cao tốc Thái – Trung do Công ty Italian-Thai thi công.

Tính đến hiện tại, vụ việc đã khiến 32 người thiệt mạng và 67 người bị thương trong tổng số 208 hành khách.