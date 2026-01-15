Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trump không nói suông: Mỹ chính thức bán dầu của Venezuela, thu về nửa tỷ USD

15-01-2026 - 10:05 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Mỹ đã hoàn tất thương vụ bán dầu của Venezuela đầu tiên, thu về nửa 500 triệu USD.

Một quan chức của Chính quyền Tổng thống Donald Trump chia sẻ thông tin này và nói thêm các thương vụ khác sẽ diễn ra trong những ngày tới, CNN đưa tin.

Chi tiết về thương vụ này hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin nói rằng dầu thô của Venezuela được chào bán với mức giá chiết khấu, khiến chúng cạnh tranh hơn nhiều so với dầu của các nước khác, chẳng hạn như Canada.

Khi Mỹ tiến hành đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông có kế hoạch khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia này. Ông Trump cũng nói rằng ngành công nghiệp dầu mỏ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để “tái thiết ngành năng lượng bị tàn phá của Venezuela” dù không nói rõ số tiền này đến từ đâu.

Kế hoạch tận dụng dầu mở Venezuela của Chính quyền ông Trump đã vấp phải sự hoài nghi của lãnh đạo các tập đoàn năng lượng khổng lồ, những người bày tỏ quan điểm này trong cuộc họp ở Nhà Trắng hồi tuần trước.

“Việc đầu tư là không khả thi,” Giám đốc điều hành ExxonMobil, Darren Woods, nói với các quan chức khi thảo luận về những trở ngại trong việc kinh doanh tại Venezuela. “Cần thiết lập một số khuôn khổ pháp lý và thương mại chỉ để hiểu được chúng ta sẽ thu được lợi nhuận như thế nào từ khoản đầu tư này.”

Một số lãnh đạo khác cũng bày tỏ sự ngần ngại khi đầu tư, kinh doanh ở quốc gia Mỹ - Latin này. Đó cũng là lý do mà kết thúc cuộc họp, ông Trump và các phụ tá không nhận được bất kỳ cam kết đầu tư lớn nào vào Venezuela.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers nói rằng: “Nhóm của Tổng thống Trump đang tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận tích cực đối với các công ty dầu mỏ sẵn sàng và mong muốn thực hiện các khoản đầu tư chưa từng có nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela”.

Nguồn: CNN, Reuters﻿

Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela

Hồng Duy

