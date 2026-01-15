Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela

15-01-2026 - 09:15 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, sau đó hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc trao đổi là tích cực.

Bà Rodriguez đảm nhiệm cương vị tổng thống lâm thời từ đầu tháng này, sau khi lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch đột kích để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông sang Mỹ để xét xử với cáo buộc liên quan đến ma túy.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/1, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã thảo luận về dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực “giúp Venezuela ổn định và phục hồi”.

Cuộc điện đàm đánh dấu thay đổi ngoại giao mạnh mẽ giữa hai nước sau thời gian dài căng thẳng, nhất là từ khi Mỹ ném bom tàu mà họ cáo buộc chở ma tuý trên biển và áp các biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela.

Chính quyền của Tổng thống Trump đang rất quan tâm đến trữ lượng dầu mỏ khổng lồ nhưng đang được khai thác rất ít của quốc gia này.

Bà Rodriguez cho biết cuộc điện đàm diễn ra hiệu quả và lịch sự, đồng thời cho biết hai bên đã bàn về chương trình hợp tác song phương vì lợi ích của cả hai nước.

Trong những ngày gần đây, bà Rodriguez đã chỉ trích chính quyền Mỹ “bắt cóc” ông Maduro và kêu gọi đưa ông trở về.

Về phía mình, ông Trump khen bà Rodriguez là “người tuyệt vời” và cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã liên lạc với bà.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:
Venezuela, trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bill Gates tiên đoán ‘lạnh gáy’ về tương lai thế giới 2 thập kỷ tới: Phát minh thay đổi xã hội nhiều nhất cũng là mối nguy hàng đầu

Bill Gates tiên đoán ‘lạnh gáy’ về tương lai thế giới 2 thập kỷ tới: Phát minh thay đổi xã hội nhiều nhất cũng là mối nguy hàng đầu Nổi bật

Nga đón kỷ lục vui chưa từng có

Nga đón kỷ lục vui chưa từng có Nổi bật

Iran đóng cửa không phận, Mỹ rút bớt quân khỏi căn cứ quân sự ở Trung Đông

Iran đóng cửa không phận, Mỹ rút bớt quân khỏi căn cứ quân sự ở Trung Đông

07:36 , 15/01/2026
Quyền lực "vàng đen": Giá đắt của mặt trái

Quyền lực "vàng đen": Giá đắt của mặt trái

07:19 , 15/01/2026
Người bán nước mía gây bất ngờ khi đặt chân tới 10 quốc gia

Người bán nước mía gây bất ngờ khi đặt chân tới 10 quốc gia

22:00 , 14/01/2026
xAI của Elon Musk sẽ có lãi sớm hơn OpenAI?

xAI của Elon Musk sẽ có lãi sớm hơn OpenAI?

21:05 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên