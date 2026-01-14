xAI của Elon Musk sẽ có lãi sớm hơn OpenAI?

Theo một đoạn ghi âm cuộc gọi thuyết trình với nhà đầu tư mà Forbes tiếp cận được, phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk được kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn và bắt đầu tạo dòng tiền dương vào khoảng năm 2028.

“xAI đang tăng trưởng doanh thu rất nhanh và nhiều khả năng sẽ có dòng tiền dương trong vòng hai năm rưỡi đến ba năm tới. Tại thời điểm này, họ đang có khoảng 10 tỷ USD tiền mặt,” Jonathan Shulkin, đại diện của Valor Equity Partners, cho biết trong cuộc gọi với các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo ông Shulkin, xAI cũng đang tiến hành một vòng gọi vốn cổ phần mới với quy mô công bố là 15 tỷ USD. “Chúng tôi đã thấy nhu cầu đầu tư ở mức đó, thậm chí con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể,” ông nói. Shulkin, người từng đảm nhiệm vai trò giám đốc tài chính tạm thời của xAI trong mùa hè vừa qua, cho biết thêm rằng công ty đang áp dụng một mô hình tài chính mới nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu với chi phí thấp hơn, triển khai nhanh hơn và giảm rủi ro tín dụng. Hiện nay, vị trí giám đốc tài chính của xAI đang do Anthony Armstrong – một cựu lãnh đạo ngân hàng – đảm nhiệm.

So với xAI, các đối thủ lớn trong lĩnh vực AI có lộ trình tài chính thận trọng hơn. OpenAI từng cho biết họ không kỳ vọng đạt dòng tiền dương trước năm 2030, phản ánh mức cam kết đầu tư lên tới 1.400 tỷ USD cho hạ tầng AI trong dài hạn. Trong khi đó, Anthropic dự kiến hòa vốn vào khoảng năm 2028, theo một báo cáo của Wall Street Journal — mốc thời gian khá tương đồng với dự báo dành cho xAI.

Giống như phần lớn các công ty AI quy mô lớn, triển vọng của xAI phụ thuộc đáng kể vào khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán. Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu cung cấp năng lực này có thể tiêu tốn từ 20 đến 30 tỷ USD mỗi dự án. Vì vậy, dù đang sở hữu lượng tiền mặt đáng kể, xAI vẫn cần huy động thêm nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu mở rộng.

Công ty hiện theo đuổi hai kênh huy động song song. Thứ nhất là gọi vốn cổ phần truyền thống, như CNBC từng đưa tin. Thứ hai là thông qua một cấu trúc tài chính đặc biệt: thành lập công ty mục đích riêng (SPV) để mua phần cứng trung tâm dữ liệu — bao gồm các dàn chip Nvidia và hạ tầng kết nối — rồi cho xAI thuê lại.

Công ty SPV này mang tên Valor Compute Infrastructure (VCI), do tỷ phú Antonio Gracias — bạn thân lâu năm của Musk — sáng lập thông qua Valor Equity Partners. Theo Forbes, VCI đang huy động 7,5 tỷ USD vốn tiền mặt, cùng với khoảng gấp đôi con số đó dưới dạng nợ. Các nguồn vốn vay bao gồm Nvidia (đã cam kết 2 tỷ USD), các quỹ đầu tư như Blue Owl, Apollo, GoldenTree, Marathon, cùng nhiều nhà đầu tư cá nhân. Valor Equity Partners cũng dự kiến góp thêm từ 75 đến 125 triệu USD vào dự án.

VCI đặt mục tiêu mang lại cổ tức tiền mặt hàng quý cho nhà đầu tư, với tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) dự kiến khoảng 9%. VCI dự kiến sẽ mua tổng cộng 22 tỷ USD thiết bị tính toán thông qua mô hình tài chính này. Riêng trong ngắn hạn, công ty có kế hoạch chi 5,3 tỷ USD để mua các dàn chip GB200 của Nvidia đã sẵn sàng vận hành. Ngoài ra, các đơn đặt hàng cho thế hệ chip cao cấp hơn GB300, với tổng giá trị vượt 10 tỷ USD, dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu năm tới.

“Lý do cốt lõi khiến xAI lựa chọn cấu trúc này là để tối ưu chi phí vốn,” Shulkin giải thích. “Đây là cách tiếp cận có chi phí thấp nhất. Việc sử dụng cấu trúc này thực chất là một đổi mới về tài chính trên thị trường hạ tầng AI”.

Theo: Forbes

