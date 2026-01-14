“Choáng” với khối tài sản hàng trăm triệu USD của tỷ phú lừa đảo, nước Mỹ thanh lý 3 năm vẫn chưa hết

Hiện tại, Miles Guo đang thụ án trong một nhà tù liên bang tại Brooklyn. Thực tại đen tối này đối lập hoàn toàn với cuộc sống xa hoa mà vị tỷ phú một thời từng tận hưởng.

Trước khi sa lưới pháp luật, Guo – người bị kết tội gian lận – từng rong ruổi trên những siêu du thuyền lấp lánh, khoác các bộ vest Brioni may đo riêng, và sống trong những dinh thự xa xỉ với thảm trải sàn nhập khẩu từ Trung Quốc và Ba Tư, tổng trị giá hàng trăm triệu USD.

Kể từ năm 2022, khối tài sản gắn liền với lối sống hào nhoáng ấy – từ tiền mặt, bất động sản, siêu xe đến máy bay riêng – lần lượt bị các công tố viên liên bang, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cùng một quản tài viên phá sản thu giữ. Mục tiêu là thu hồi tiền cho hàng nghìn chủ nợ và nạn nhân trong một trong những vụ gian lận quy mô lớn nhất những năm gần đây.

Guo – tên thật là Ho Wan Kwok, còn được biết đến với cái tên Guo Wengui – sống xa hoa đến mức quá trình thanh lý tài sản đã kéo dài suốt ba năm và đến nay vẫn chưa hoàn tất. Dưới đây là những tài sản đắt giá nhất đang được bán đấu giá từng phần trong khuôn khổ vụ phá sản liên bang khởi phát từ năm 2022.

Căn hộ áp mái nhìn ra Công viên Trung tâm

Theo các công tố viên liên bang, Guo thường xuất hiện trong các video âm nhạc và livestream bằng tiếng Quan Thoại, dùng hình ảnh hào nhoáng để lôi kéo nhà đầu tư trên khắp thế giới rót khoảng 1,3 tỷ USD vào các dự án tiền điện tử và các kế hoạch mang màu sắc chống Trung Quốc.

Nhiều đoạn video được quay ngay trong căn hộ áp mái 15 phòng của ông tại Manhattan, nơi Guo đứng trên ban công, phóng tầm mắt ra Công viên Trung tâm với vẻ đắc thắng.

Căn hộ rộng khoảng 7.000 feet vuông (776 m²), chiếm trọn tầng 18 của khách sạn Sherry-Netherland trên Đại lộ Fifth Avenue, hiện đang được đưa ra đấu giá như một phần của thủ tục phá sản. Công ty môi giới Compass chào bán bất động sản này với giá 12 triệu USD – thấp hơn rất nhiều so với mức 67,5 triệu USD mà Guo từng bỏ ra để mua vào năm 2015, ngay sau khi rời Trung Quốc giữa lúc vướng điều tra tham nhũng.

Hồ sơ rao bán mô tả năm phòng tiếp khách rộng lớn và một phòng ngủ chính có khu thay đồ còn rộng hơn nhiều căn hộ studio ở New York. Guo đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ ngay tại đây vào năm 2023.

Năm 2024, ông bị kết tội âm mưu phạm tội có tổ chức tại Manhattan. Tuy nhiên, việc tuyên án và ra phán quyết cuối cùng về tịch thu tài sản đã bị trì hoãn năm lần, một phần do cấu trúc tài chính quá phức tạp của khối tài sản đứng tên ông.

Biệt thự tại Connecticut

Biệt thự của Guo ở Greenwich, Connecticut, đã được bán vào năm 2024 với giá 7,2 triệu USD. Ngôi nhà 21 phòng, gồm 7 phòng ngủ, được Guo mua năm 2020 với giá 4,6 triệu USD, nằm sát sân golf Stanwich Club.

Danh sách rao bán từng nêu rõ các tiện ích xa xỉ như sân tennis, hồ bơi trong khuôn viên, gara sáu chỗ, phòng bi-a, phòng gym và rạp chiếu phim riêng. Các bức tường đá và gỗ được phủ kín bởi dây leo cắt tỉa gọn gàng.

Theo công tố viên liên bang, căn nhà được lắp kính chống đạn, và Guo thuê đội bảo vệ túc trực 24/7 trong suốt ba năm sinh sống tại đây.

Dinh thự ở New Jersey

Bất động sản lộng lẫy nhất trong danh mục tài sản của Guo là dinh thự lịch sử Crocker-McMillin tại Mahwah, New Jersey, cách New York khoảng 25 dặm. Đây cũng là bất động sản cuối cùng mà ông mua trước khi bị tước quyền kiểm soát trong vụ phá sản.

Dinh thự mang đậm dấu ấn thời kỳ Gilded Age với trần nhà vẽ bích họa, lan can chạm khắc tinh xảo và nhiều chi tiết cổ điển. Compass hiện chào bán căn nhà với giá 19 triệu USD.

Theo hồ sơ tòa án, Guo mua khu biệt thự 21 phòng ngủ này vào năm 2022 với giá 26 triệu USD và đã chi thêm khoảng 18 triệu USD để cải tạo theo phong cách Jacobean – mô phỏng Bramshill House của Anh, công trình được xây dựng năm 1907 bởi George Crocker, người thừa kế đế chế đường sắt.

Kế hoạch cải tạo bao gồm các khu sinh hoạt riêng cho vợ, con trai và con gái ông. Công tố viên cho biết Guo từng mua thảm trị giá 978.000 USD, một chiếc TV Samsung cao gần trần nhà giá 62.000 USD và một “giá để củi bằng đồng mạ vàng phong cách Louis XV” giá 53.000 USD.

Ba máy bay phản lực và dàn siêu xe

Hai tuần trước, chiếc Cirrus SF50 Vision Jet bảy chỗ ngồi mà Guo mua năm 2019 đã được bán lại cho hãng Cirrus với giá 3,5 triệu USD. Một chiếc Bombardier Global XRS khác mang về khoảng 12 triệu USD cho khối tài sản phá sản.

Chiếc máy bay cá nhân thứ ba – một Cirrus SR22 bốn chỗ – hiện vẫn chưa được bán.

Dàn phương tiện trên mặt đất của Guo cũng không kém phần xa hoa, bao gồm hàng chục mô tô cao cấp và siêu xe. Một chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster bị tịch thu từ gara sáu xe tại biệt thự Connecticut. Các video trước đây đã ghi lại cảnh Guo lái chiếc Ferrari đỏ trị giá 3,5 triệu USD. Chiếc xe đắt nhất là Bugatti Chiron Super Sport đặt làm riêng, trị giá khoảng 4,4 triệu USD.

Siêu du thuyền Lady May

Tài sản đắt giá đầu tiên bị đưa ra đấu giá tiếp theo là siêu du thuyền Lady May – biểu tượng xa hoa với nhôm bóng, đá cẩm thạch trắng và gỗ mun Macassar.

Guo đã dùng 41 triệu euro tiền thu được từ hành vi gian lận để mua con tàu vào năm 2018. Ba năm trước, quản tài viên phá sản thu hồi được khoảng 23 triệu USD và bán lại du thuyền cho ông trùm đại lý ô tô vùng New England, Herb Chambers.

Sau khi được tân trang và đổi tên thành “Excellence V”, du thuyền hiện neo đậu tại Fort Lauderdale và được công ty môi giới Edmiston & Company chào bán với giá 29 triệu USD. Con tàu có năm cabin, đủ chỗ cho 10 khách, trong đó cabin chủ sở hữu sở hữu phòng thay đồ lớn và hai phòng tắm riêng biệt cho nam và nữ.

Tháng 6 vừa qua, 156 món đồ nội thất, đèn, tranh treo, bát đĩa và đồ trang trí từ căn hộ áp mái Manhattan đã được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến tại Connecticut. Hồ sơ phá sản không đề cập đến số phận của những bộ vest Ý may đo thủ công mà Guo từng khoe trong một cuộc phỏng vấn với New York Post năm 2018.

“Tôi có 60 bộ vest Brioni đặt may riêng và giày Louis Vuitton làm thủ công,” Guo nói khi đó, đồng thời khẳng định: “Tôi không quan tâm đến vật chất. Tôi là một Phật tử”.

Theo : Business Insider