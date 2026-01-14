Trung Quốc khiến thế giới kinh ngạc: Phát triển từ A-Z ‘cỗ máy’ lớn chưa từng có, 1 lần quay diện tích bằng 10 sân bóng, cung điện cho 40.000 gia đình, cắt giảm 64.000 tấn CO2

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14-01-2026 - 19:31 PM | Tài chính quốc tế

So với tiêu chuẩn của ngành năng lượng điện gió, công nghệ Trung Quốc đã đạt nhiều bước đột phá mới.

Theo các báo cáo, tuabin gió 20 megawatt (MW) đầu tiên trên thế giới đã được lắp đặt thành công tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc. Thành tựu này đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành năng lượng tái tạo.

Tất cả các bộ phận trong tuabin đều được phát triển và sản xuất tại Trung Quốc. Điều đó thể hiện năng lực phát triển công nghệ của quốc gia này.

Tuabin 20 MW có ba cánh quạt dài 147 mét. Một vòng quay của cánh sẽ quét qua diện tích rộng bằng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn. Roto tuabin nằm ở độ cao khoảng 174 mét so với mực nước biển.

Tubin này nằm cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến 30 km và được lắp đặt ở vùng nước sâu hơn 40 mét. Việc lắp đặt tuabin khổng lồ ở vị trí và độ sâu này đặt ra nhiều thách thức, bao gồm điều kiện biển phức tạp, độ cao lớn và thời gian vận hành hạn chế khi mùa bão đến gần.

Việc xây dựng được hoàn thành bằng tàu thế hệ thứ tư với khả năng nâng 2.000 tấn. Nhóm nghiên cứu cũng đã áp dụng thiết kế mới giúp trọng lượng của tuabin giảm 20% trên mỗi MW so với mức bình quân. Điều này đã hỗ trợ việc lắp đặt và đồng thời giúp giảm chi phí.

Khi được kết nối với lưới điện, một tuabin 20 MW dự kiến sẽ sản xuất ra 80 triệu kilowatt-giờ (kWh) điện mỗi năm. Lượng điện này đủ để cung cấp cho 40.000 hộ gia đình đồng thời giúp giảm thiểu 64.000 tấn khí thải carbon so với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá để sản xuất năng lượng này.

Việc lắp đặt thành công tuabin này chứng minh năng lực của Trung Quốc trong kỹ thuật và xây dựng điện gió ngoài khơi. Ngoài việc cải thiện sản lượng năng lượng tái tạo trong nước, dự án này còn định hình tương lai của các trang trại điện gió sẽ được triển khai ở nước ngoài.

Với công suất đã được thiết lập là 600 triệu kW, Trung Quốc không chỉ dẫn đầu thế giới về sản xuất điện gió mà còn giúp chuyển đổi sang các lựa chọn sạch hơn với các tuabin lớn hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

